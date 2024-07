Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Bier zum Frühstück

BAM­BERG. Mitt­woch­früh gegen 7:20 Uhr hat­te es ein 24-Jäh­ri­ger in einem Super­markt an der Pro­me­na­de schon auf Bier abge­se­hen. Zwei Fla­schen davon steck­te er in sei­ne Jacke, bezah­len woll­te er sein Früh­stück im Wert von 2,08 Euro nicht.

Engel und Scha­le von Grab entwendet

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag­mit­tag und Mon­tag­nach­mit­tag ent­wen­de­ten Unbe­kann­te von einem Grab auf dem Fried­hof in der Hall­stad­ter Stra­ße einen Gra­ben­gel und eine Grab­scha­le im Wert von ca. 2.000 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Klein­geld aus Mit­tel­kon­so­le gestohlen

BAM­BERG. Zwi­schen Diens­tag­abend und Mitt­woch­nach­mit­tag ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Wei­ßen­burg­stra­ße Klein­geld in Höhe von ca. 20 Euro. Die Mün­zen lagen in der Mit­tel­kon­so­le eines dort unver­sperr­ten sil­ber­nen VW/​Polo. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Geis­ter­rad­ler stürzt von Fahrrad

BAM­BERG. Mitt­woch­abend kam es in der Lud­wig­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht ver­letz­ten Per­son. Dort woll­te ein 23-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw nach rechts in die Münz­meis­ter­stra­ße abbie­gen, muss­te aber zwei Rad­fah­rer erst pas­sie­ren las­sen. Ein wei­te­rer Fahr­rad­fah­rer, der ent­ge­gen der Fahr­bahn auf dem Fahr­rad­weg unter­wegs war, merk­te dies zu spät und muss­te des­halb stark abbrem­sen, wor­auf­hin er stürz­te. Bei dem Sturz ver­letz­te er sich leicht und muss­te zur Behand­lung ins Kli­ni­kum gebracht wer­den. An sei­nem Fahr­rad ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 100 Euro.

Fahr­zeu­ge blie­ben nach Kon­trol­le stehen

BAM­BERG. In der Cobur­ger Stra­ße wur­de am Mitt­woch­abend ein 24-Jäh­ri­ger einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Es stell­te sich her­aus, dass der jun­ge Mann ohne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis unter­wegs war. Da er dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen hat­te, wur­de ein Dro­gen­test durch­ge­führt, der posi­tiv aus­fiel. Zehn Minu­ten spä­ter wur­de in der Fried­rich­stra­ße ein 50-Jäh­ri­ger kon­trol­liert. Er war mit 0,66 Pro­mil­le am Steu­er unter­wegs. Bei­den wur­de die Wei­ter­fahrt unterbunden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

MEM­MELS­DORF. In dem Zeit­raum von Sonn­tag­abend bis Mon­tag­nach­mit­tag wur­de an einem gepark­ten Pkw, roter Hyun­dai, die gesam­te rech­te Fahr­zeug­sei­te mit einem Krat­zer beschä­digt. Der Pkw stand im Tat­zeit­raum in der Stra­ße Am Giech­burg­blick geparkt. Der Unbe­kann­te beschä­dig­te ver­mut­lich mit einem unbe­kann­ten, spit­zen Gegen­stand die rech­te Fahr­zeug­tür. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 2000 Euro.

Zeu­gen, die Anga­ben zur Tat machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

HIRSCHAID. In der Zeit von Frei­tag, 16:00 Uhr und Mon­tag, 6:00 Uhr wur­de ein, in der Schult­hei­ßen­stra­ße, gepark­ter roter Ford am rech­ten Außen­spie­gel beschä­digt. Das Spie­gel­glas des Pkws ist gesprun­gen und die Plas­tik­ab­de­ckung gebro­chen. Es ent­stand ein Sach­scha­den im Wert von cir­ca 100 Euro.

Zeu­gen, die Anga­ben zur Tat machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stäh­le

Hirschaid. Am Diens­tag­vor­mit­tag, zwi­schen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr, wur­de auf einer Bau­stel­le in der Indus­trie­stra­ße, aus einem Roh­bau, ein Bohr­schrau­ber, sowie die dazu­ge­hö­ri­gen Akkus ent­wen­det. Der Beu­te­scha­den berech­net sich auf einen Wert von 300 Euro.

Der oder die Täter sind bis­lang unbe­kannt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ent­ge­gen, Tel. 0951/9129–310.

HALL­STADT. Ein bis­lang Unbe­kann­ter ver­schaff­te sich im Zeit­raum von Frei­tag, 21:00Uhr und Mon­tag, 7:15 Uhr unbe­rech­tigt Zutritt in den Jugend­treff Hall­stadt. Aktu­ell wer­den an dem Gebäu­de, auf­grund eines Was­ser­scha­dens, Bau­ar­bei­ten durch­ge­führt. Im Inne­ren des Gebäu­des wur­de diver­ses Inven­tar auf­ge­bro­chen und ver­schie­de­ne Geld­beu­tel kom­plett ent­leert. Es ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den von min­des­tens 1000 Euro.

Zeu­gen, die Anga­ben zur Tat machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Brum­mi­fah­rer flüch­tet nach Streit über die Unfall­ur­sa­che vom Unfallort

Hall­stadt. Am Mitt­woch, gegen 12:20 Uhr, war der 58-jäh­ri­ge Fah­rer eines Por­sche auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt unter­wegs. In der Bau­stel­le Hall­stadt benutz­te er den lin­ken Fahr­strei­fen und wur­de offen­sicht­lich im zäh­flie­ßen­den Ver­kehr von einem Sat­tel­zug mit 56-jäh­ri­gem Fah­rer rechts über­holt. Hier­für erschien es dem Por­sche-Fah­rer zu eng und er wich nach links aus. Dabei streif­te er jedoch die Mit­tel­leit­plan­ke. Bei­de Unfall­be­tei­lig­ten fuh­ren im Hafen von der Auto­bahn ab und gerie­ten in eine Dis­kus­si­on über die Unfall­ur­säch­lich­keit. Anschlie­ßend fuhr der Brum­mi­fah­rer aber davon, ohne vor­her sei­ne Daten anzu­ge­ben. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort muss­te ein­ge­lei­tet wer­den. Da der Por­sche-Fah­rer Fotos vom Sat­tel­zug und auch eine Dash-Cam Auf­zeich­nung hat­te, konn­te der Brum­mi­fah­rer jedoch schnell ermit­telt wer­den. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 10.000 Euro. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg, Tel. 0951/9129–510 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Göß­wein­stein. Am Mitt­woch­abend befuhr eine 60-Jäh­ri­ge mit ihrem Mer­ce­des in Klein­ge­see die Wein­stra­ße. An der dor­ti­gen Kreu­zung miss­ach­te­te sie das Stop-Schild und kol­li­dier­te des­halb mit dem Gelän­de­wa­gen eines 55-Jäh­ri­gen. Der Mitsu­bi­shi wur­de dabei noch auf ein Ver­kehrs­zei­chen und ein Haus geschleu­dert. Es ent­stand ein Gesamtsach­scha­den in Höhe von ca. 24.500 Euro. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Sons­ti­ges

Eber­mann­stadt. Am Mitt­woch­abend wur­de ein 43-jäh­ri­ger Mann, der mit sei­nem E‑Scooter die B 470 befuhr, kon­trol­liert. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass für die­ses Fahr­zeug kein Ver­si­che­rungs­schutz bestand. Des­halb wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und Anzei­ge erstattet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Hetz­les. Zwi­schen Diens­tag­abend und Mitt­woch­vor­mit­tag wur­de in der Orts­stra­ße ´Hoher Weg‚ ein grau­er Ford Fies­ta von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug ange­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te anschlie­ßend. Es ent­stand ein Sach­scha­den von min­des­tens 900 Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191 / 70900 entgegen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Diens­tag zwi­schen 14:00 Uhr und 23:30 Uhr wur­de vom Fahr­rad­ab­stell­platz in der ´Bay­reu­ther Stra­ße / Am Stahl‚ ein blau­es Moun­tain-Bike ent­wen­det. Das Fahr­rad hat­te einen Wert von 550 Euro. Wer Hin­wei­se auf den Täter oder den Tat­her­gang geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei Forch­heim in Ver­bin­dung zu setzen.

Sons­ti­ges

Eggols­heim. Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de ´Am Lud­wigs­ka­nal‚ ein 37-jäh­ri­ger Suzu­ki-Fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Der anschlie­ßen­de Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,6 Pro­mil­le. Den Fah­rer erwar­tet nun eine Buß­geld­an­zei­ge und ein Fahrverbot.

Neun­kir­chen am Brand. Am Mitt­woch­abend wur­de in Rosen­bach bei der Kon­trol­le eines 69-jäh­ri­ger Hon­da-Fah­rers eben­falls deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men. Der Atem­al­ko­hol­test ergab hier 0,58 Pro­mil­le. Auch die­sen Fah­rer erwar­tet eine Anzei­ge mit Fahr­ver­bot. Die Wei­ter­fahrt wur­de in bei­den Fäl­len durch die Beam­ten unterbunden.

Effeltrich. Bereits in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de in der Haupt­stra­ße ein blau­er VW von einem unbe­kann­ten Mann mut­wil­lig beschä­digt. Wäh­rend der Fah­rer nach der Kirch­weih in sei­nem Fahr­zeug auf sei­ne Bekann­ten war­te­te, trat der Unbe­kann­te unver­mit­telt mit dem Fuß gegen das lin­ke Rück­licht und schlug mit der Hand gegen die Heck­schei­be. Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den von min­des­tens 200 Euro. Wer zu dem Vor­fall Anga­ben machen kann oder Hin­wei­se auf den Täter geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei Forch­heim in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Faust­schlag ins Gesicht

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag gegen 01:00 Uhr begab sich ein 46-Jäh­ri­ger zu Fuß vom Schüt­zen­fest nach Hau­se. Auf dem Weg geriet er mit drei Jugend­li­chen in Streit. Hier­bei kam es zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung, in deren Ver­lauf der Mann einen Faust­schlag ins Gesicht bekam wodurch er leicht ver­letzt wur­de. Er erlitt ein Häma­tom unter­halb des rech­ten Auges Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Rad­fah­rer übersehen

MARKT­GRAITZ, LKR. LICH­TEN­FELS. Ein 45-Jäh­ri­ger bog am Mitt­woch­nach­mit­tag mit sei­nem Mer­ce­des Sprin­ter von der Stra­ße Am Reuth in die Haupt­stra­ße ab. Dabei über­sah er einen von links kom­men­den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Fahr­rad­fah­rer. Es kam zum Zusam­men­stoß. Der Rad­fah­rer stürz­te. Trotz des Stur­zes blie­ben alle Betei­lig­ten unver­letzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 4.500 Euro an Pkw und Fahrrad.

Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­vor­mit­tag kam es an der Kreu­zung Alte Cobur­ger Stra­ße / Moritz-Abend-Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht ver­letz­ten Per­son. Ein 71-Jäh­ri­ger kam mit sei­nem Dacia aus der Moritz-Abend-Stra­ße und fuhr gera­de­aus in die Faber­stra­ße ein. Hier­bei über­sah er einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Ford und es kam zu einem Zusam­men­stoß der bei­den Autos. Der Unfall­ver­ur­sa­cher muss­te leicht ver­letzt mit Kreis­lauf­pro­ble­men vom Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ein­ge­lie­fert wer­den. Die Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von rund 29.000 Euro.