Mit Taschen­mes­ser bedroht

Meh­re­re Strei­fen der Erlan­ger Poli­zei waren ges­tern in der Fuß­gän­ger­zo­ne im Ein­satz, nach­dem eine aktu­el­le Bedro­hung mit einem Mes­ser mit­ge­teilt wurde.

Gegen 14:45 Uhr kam es dem­nach zwi­schen dem Ange­stell­ten eines Fit­ness­stu­di­os und einem 43-jäh­ri­gen Mann zu einem Streit­ge­spräch in der Nürn­ber­ger Straße.

Hin­ter­grund dürf­te gewe­sen sein, dass der Mann, auf­grund eines bestehen­den Haus­ver­bots, abge­wie­sen wur­de. Nach­dem sich die­ser zunächst ent­fern­te, kehr­te er aller­dings weni­ge Minu­ten spä­ter zurück und posi­tio­nier­te sich in unmit­tel­ba­rer Nähe zum außer­halb auf­ge­bau­ten Info­stand des Fit­ness­stu­di­os. Wäh­rend er Blick­kon­takt mit sei­nem Streit­geg­ner such­te, hielt er wei­ter­hin ein aus­ge­klapp­tes Taschen­mes­ser in der Hand. Es kam hier­bei zu kei­nem direk­ten Auf­ein­an­der­tref­fen mehr. Der Mann ent­fern­te sich nach kur­zer Zeit eigen­stän­dig, aller­dings waren bereits meh­re­re ver­stän­dig­te Strei­fen­be­sat­zun­gen auf der Suche nach ihm.

Der Tat­ver­däch­ti­ge konn­te schließ­lich im Bereich des Huge­not­ten­platz fest­ge­nom­men wer­den. Beim auf­ge­fun­de­nen Mes­ser han­del­te es sich um ein han­dels­üb­li­ches, klei­ne­res, Taschen­mes­ser. Die­ses wur­de sicher­ge­stellt und ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Bedro­hung eingeleitet.

In die­sem Zusam­men­hang gelang es den Beam­ten auch einen wei­te­ren Vor­fall vom ver­gan­ge­nen Diens­tag, 16.07.20204, auf­zu­klä­ren. Hier hat­te sich ein bis­lang unbe­kann­ter Täter gegen 13:20 Uhr in einem Café am Schloß­platz dane­ben­be­nom­men. Nach­dem er vom Besit­zer auf­ge­for­dert wur­de die Ört­lich­keit zu ver­las­sen, zog die Per­son eben­falls ein Taschen­mes­ser aus der Hosen­ta­sche und ent­fern­te sich sogleich aus dem Gebäu­de. Die Fahn­dung ver­lief zunächst ergeb­nis­los, da aller­dings Licht­bil­der von der männ­li­chen Per­son gefer­tigt wur­den, gelang nun die ein­deu­ti­ge Iden­ti­fi­zie­rung. Auch hier­bei han­del­te es sich um den bereits amts­be­kann­te 43-jäh­ri­gen Mann, der sich nun auch des­halb noch straf­recht­lich ver­ant­wor­ten muss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höchstadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach – Am gest­ri­gen Abend konn­te ein 15-jäh­ri­ger Jugend­li­cher aus Her­zo­gen­au­rach gefasst wer­den, als er mit Spray­do­sen ein manns­ho­hes Graf­fi­ti an die Wand in der Fuß­gän­ger­un­ter­füh­rung des Hans-Ort-Rin­ges beim PUMA-Krei­sel sprühte.