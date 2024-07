Im Erba-Park in Bam­berg fin­det am 21. Juli zur Sonn­tags­öff­nung der „Bie­nen-Info­Wa­be“ am Bie­nen­weg eine öffent­li­che Honig­ern­te statt. Fami­li­en mit Kin­dern ab dem Grund­schul­al­ter kön­nen kos­ten­los und ohne Anmel­dung teil­neh­men. Unter der Anlei­tung von Imker­meis­ter Rein­hold Bur­ger und Imke­rin Ilo­na Muni­que darf je eine Honig­wa­be aus dem Volk gezo­gen wer­den. Kin­der genie­ßen dabei Vor­rang. Die Ver­an­stal­tung der Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de beginnt um 15 Uhr statt und dau­ert inklu­si­ve Kurz­vor­trag je nach Besu­cher­zahl etwa eine hal­be Stun­de. Im Anschluss besteht die Mög­lich­keit zu einer klei­nen Honig­ver­kos­tung mit Ein­kauf. Treff­punkt ist die Bie­nen-Info­Wa­be, die bereits ab 14 Uhr öff­net und bis 17 Uhr besucht wer­den kann. Im Inne­ren ste­hen zahl­rei­che Anschau­ungs­ob­jek­te zur Ver­fü­gung. Im Bie­nen­gar­ten kön­nen Schau­bee­te, ein Sin­nes­pfad und eine Puz­zle­beu­te erkun­det wer­den. Der Zugang ist barrierefrei.