Jen­seits des Schnees in einer Welt von Noten: Die Blä­ser­phil­har­mo­nie des Musik­ver­eins nahm in Schlald­ming am Fes­ti­val Mid Euro­pe teil und ver­trat ihre Hei­mat­stadt bestens.

Das Blä­ser­mu­sik-Fes­ti­val „Mid Euro­pe“ ist eines der euro­pa­weit bedeu­tends­ten Musik­ver­an­stal­tun­gen. Seit der Pre­mie­re im Jahr 1999 zieht es Blas­mu­sik­be­geis­ter­te aus aller Welt an. Bei der 25. Auf­la­ge im stei­er­mär­ki­schen Schlad­ming tra­fen sich fast 2000 Musi­ker und Musi­ke­rin­nen aus 35 Blas­ka­pel­len, Brass­bands, Jazz­bands, Jugend- und Erwach­se­nen­blas­or­ches­tern, sowie Poli­zei- und Mili­tär­ka­pel­len aus 22 Natio­nen. Und mit dabei die Blä­ser­phil­har­mo­nie des Musik­ver­eins Forchheim-Buckenhofen!

Die 60 Musi­ke­rin­nen und Musi­ker samt Beglei­tung durch den Vor­stand waren sich die­ser Ehre bewusst und sie ver­tra­ten mit ihren Kon­zert­auf­trit­ten ihre Hei­mat­stadt bes­tens. Als Fazit die­ser Rei­se in die bekann­te Win­ter­sport-Stadt­ge­mein­de hiel­ten sie fest, unver­gess­li­che Momen­te erlebt zu haben, die die bis­he­ri­gen Ein­la­dun­gen zum Deut­schen Musik­fes­te 2013 in Chem­nitz und 2019 in Osna­brück, sowie zum Orches­ter­wett­be­werb „Fli­cor­no d’O­ro“ in Riva del Gar­da 2016 und 2022 noch über­tra­fen. Die Musik­grup­pen und ‑kapel­len spiel­ten 63 Kon­zer­te auf vier Open-Air-Büh­nen im Stadt­kern, sowie in der Kir­che der Nach­bar­ge­mein­de Haus im Enns­tal und in der Con­gress­hal­le Schlad­ming. Dar­un­ter Teil­neh­mer aus Luxem­burg, Chi­na, Tai­wan, Eng­land, USA und Südafrika.

Die Künst­le­ri­sche Lei­tung liegt seit Anbe­ginn bei dem öster­rei­chi­schen Musik-Pro­fes­sor Johann Mösen­bich­ler in Per­so­nal­uni­on mit sei­ner Toch­ter Vere­na. Mösen­bich­ler, gleich­zei­tig Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor und Diri­gent des Poli­zei­or­ches­ter Bay­ern, ist in Forch­heim kein Unbe­kann­ter. Drei­mal hat er mit sei­nen Orches­tern in der Bucken­ho­fe­ner Pfarr­kir­che kon­zer­tiert und war auch zu Orches­ter­pro­ben im Musik­heim zu Gast. Er war es auch, der Blä­ser­phil­har­mo­nie-Diri­gent Mathi­as Wehr inspi­riert hat­te, nach Schlad­ming zu kommen.

Hoch­ka­rä­ti­ger Auf­trag für Mathi­as Wehr

Der letz­te Fes­ti­val­tag hielt für die Bucken­ho­fe­ner zwei Her­aus­for­de­run­gen bereit. Zum ers­ten Mal über­nahm ein Gast­or­ches­ter ein sog. Werk­statt­kon­zert. Beauf­tragt vom Schwei­zer Musik­ver­lag Frank, für wel­chen u.a. Mathi­as Wehr eine Viel­zahl von Wer­ken kom­po­niert hat, stell­te die Blä­ser­phil­har­mo­nie einem hoch­ka­rä­ti­gen Fach­pu­bli­kum ins­ge­samt acht Neu­ver­öf­fent­li­chun­gen ver­schie­de­ner Schwie­rig­keits­stu­fen vor. Dann konn­te im Con­gress Schlad­ming „Eigen­ge­wächs“ Kor­bi­ni­an Kirch­eis das Tuba-Con­cer­to von Edward Gregson zum Vor­trag brin­gen, eine Remi­ni­nis­zenz an das „Instru­ment des Jahres“.