Das Land­rats­amt Forch­heim sucht für das Ver­wal­tungs­ge­richt Bay­reuth für die am 01. April 2025 begin­nen­de fünf­jäh­ri­ge Sit­zungs­pe­ri­ode geeig­ne­te Per­so­nen als ehren­amt­li­che Ver­wal­tungs­rich­ter. Wer sich für die Tätig­keit eines ehren­amt­li­chen Ver­wal­tungs­rich­ters inter­es­siert, kann sich zur Auf­nah­me in die Vor­schlags­lis­te mel­den. Die­se Lis­te wird einem

beson­de­ren Aus­schuss beim Ver­wal­tungs­ge­richt in Bay­reuth zur Aus­wahl einer bestimm­ten Anzahl von Per­so­nen vor­ge­legt. Das ver­ant­wor­tungs­vol­le Amt ver­langt im hohen Maße Unpar­tei­lich­keit, Selbst­stän­dig­keit und Rei­fe des Urteils, aber auch geis­ti­ge Beweg­lich­keit und – wegen des anstren­gen­den Sit­zungs­diens­tes – kör­per­li­che Eignung.

An sons­ti­gen per­sön­li­chen Vor­aus­set­zun­gen müs­sen erfüllt sein:

Deut­sche Staatsangehörigkeit

Voll­ende­tes 25. Lebens­jahr (Geburts­tag vor dem 01.04.2000)

Wohn­sitz in Ober­fran­ken Nicht vor­ge­schla­gen wer­den dür­fen (§ 21 VwGO)

Per­so­nen, die infol­ge Rich­ter­spruchs die Fähig­keit zur Beklei­dung öffent­li­cher Ämter nicht besit­zen oder wegen einer vor­sätz­li­chen Tat zu einer Frei­heits­stra­fe von mehr als 6 Mona­ten ver­ur­teilt wor­den sind.

Per­so­nen gegen die Ankla­ge wegen einer Tat erho­ben ist, die den Ver­lust der Fähig­keit zur Beklei­dung öffent­li­cher Ämter zur Fol­ge haben kann.

Per­so­nen, die nicht das Wahl­recht zu den gesetz­ge­ben­den Kör­per­schaf­ten des Lan­des besitzen.

Per­so­nen die in Ver­mö­gens­ver­fall gera­ten sind, sol­len nicht zu ehren­amt­li­chen Rich­tern beru­fen wer­den. Nach § 22 VwGO kön­nen schließ­lich nicht zu ehren­amt­li­chen Rich­tern beru­fen werden

Mit­glie­der des Bun­des­ta­ges, des Euro­päi­schen Par­la­ments, der gesetz­ge­ben­den Kör­per­schaf­ten eines Lan­des, der Bun­des­re­gie­rung oder einer Landesregierung.

Richter

Beam­te und Ange­stell­te im öffent­li­chen Dienst (auch Ange­stell­te der Spar­kas­sen und Sozi­al­ver­si­che­run­gen), soweit sie nicht ehren­amt­lich tätig sind (ehren­amt­lich täti­ge kom­mu­na­le Wahl­be­am­te, Ruhe­stands­be­am­te und Rent­ner kön­nen dage­gen in die Vor­schlags­lis­ten auf­ge­nom­men werden).

Berufs­sol­da­ten und Sol­da­ten auf Zeit Rechts­an­wäl­te, Nota­re und Per­so­nen, die frem­de Rechts­an­ge­le­gen­hei­ten geschäfts­mä­ßig besorgen

Für die Tätig­keit als ehren­amt­li­cher Rich­ter erhal­ten für ihre Ein­sät­ze bei Gericht eine Ent­schä­di­gung nach dem Gesetz über die Ver­gü­tung von Sach­ver­stän­di­gen, Dol­met­sche­rin­nen, Dol­met­schern, Über­set­ze­rin­nen und Über­set­zer sowie die Ent­schä­di­gung von ehren­amt­li­chen Rich­te­rin­nen, ehren­amt­li­chen Rich­tern, Zeu­gin­nen, Zeu­gen und Drit­ten – Jus­tiz­ver­gü­tungs­und Ent­schä­di­gungs-gesetz – JVEG. Bit­te rich­ten Sie ihre Mel­dun­gen auf den Mel­de­vor­dru­cken unter Anga­be von Fami­li­en­na­men, Geburts­na­me, Vor­na­me, Tag und Ort der Geburt, Wohn­an­schrift, der­zei­ti­ger Beruf bzw. Stand, bis zum 23.08.24 an das Land­rats­amt Forch­heim, Geschäfts­be­reich 2, z. Hd. Herrn Dier, Am Stre­cker­platz 3, 91301 Forch­heim. Mel­de­vor­dru­cke kön­nen tele­fo­nisch oder per Mail unter der Ruf­num­mer 09191/86–2000 bzw. Frithjof.​Dier@​lra-​fo.​de ange­for­dert werden.