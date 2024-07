Vier Wer­fer der Trai­nings­grup­pe TSV Stadtsteinach/​UAC Kulm­bach waren am Wochen­en­de bei den baye­ri­schen Meis­ter­schaf­ten in Erding ver­tre­ten. Gut in Sze­ne setz­ten sich die Zwil­lin­ge Leo­nie und Linus Lie­ben­wald bei ihre ers­ten baye­ri­schen Meis­ter­schaft in der Akti­ven­klas­se. Wäh­rend Leo­nie den 4kg-schwe­ren Ham­mer auf ihre per­sön­li­che Jah­res­best­wei­te von 54,33 Meter schleu­der­te und damit Zwei­te wur­de, über­traf Linus mit dem 7,26kg-Gerät zum zwei­ten mal in die­sem Jahr die 60-Meter-Mar­ke und hol­te sich mit 60,34 Metern über­le­gen den baye­ri­schen Meis­ter­ti­tel. Nicht ganz zufrie­den war Speer­wer­fer Max Hüb­ner, der nach lan­gen Ver­let­zungs­pau­sen den 800-Gramm-Speer in der A‑Jugendklasse noch etwas ver­hal­ten auf 55,50 Meter beför­der­te und damit Vier­ter wurde.

Mit einer Best­mar­ke von 56,30 Meter(Platz drei in der deut­schen Rangliste/​AK15) war der 15jährige Nach­wuchs-Ham­mer­wer­fer Kai Kono­pa­cki nach Erding gereist. Auf Platz eins im deut­schen Ran­king befand sich vor dem Wett­kampf Linus Holz­hey vom TV Bad Hin­de­lang mit 59,37 Meter. Kai begann mit einem ungül­ti­gen Ver­such, ehe er sich auf 57,20 Meter stei­ger­te. Holz­hey leg­te 56,82, 57,14 und 57,18 Meter hin, ehe er sich im fünf­ten Ver­such mit 58,83 Metern an die Spit­ze setz­te. Doch dann pack­te der Forst­lah­mer Gmna­si­ast buch­stäb­lich den Ham­mer aus und zwar so, dass selbst Trai­ner Mar­tin Ständ­ner gebannt auf die elek­tro­ni­sche Anzei­ge war­te­te. Ein tech­nisch bril­lan­ter Ver­such und Kai’s 4kg-schwe­re Metall­ku­gel flog auf 61,82 Meter, was eine Ver­bes­se­rung sei­ner bis­he­ri­gen Best­wei­te um über fünf Meter und im Augen­blick Rang eins in der deut­schen Bes­ten­lis­te bedeu­tet. Holz­hey gelan­gen im letz­ten Ver­such dann noch­mal 59,34 Meter womit dem hohen Favo­ri­ten „nur“ der Sil­ber­rang blieb. Kai darf sich nun auf sei­ne ers­ten deut­schen Leicht­ath­le­tik-Meis­ter­schaf­ten freu­en, wenn in 14 Tagen in Koblenz die deut­schen U16-Titel­kämp­fe stattfinden.