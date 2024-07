Eine posi­ti­ve Bilanz konn­te Bernd Zeil­mann, Ober­meis­ter der Innung für Elek­tro- und Infor­ma­ti­ons­tech­nik Bay­reuth, bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung sei­ner Innung für 2024 zie­hen. Er berich­te­te von regem Aus­tausch mit poli­ti­schen Man­dats­trä­gern wie den Euro­pa­ab­ge­ord­ne­ten Man­fred Weber und Moni­ka Hohl­mei­er zu Ener­gie­the­men, einem gut besuch­ten und her­vor­ra­gend orga­ni­sier­ten KNX Ener­gy Sum­mit in Hirschaid und vie­len wei­te­ren Aktivitäten.

Zeil­mann blick­te auch auf die Fusi­on der Kreis­hand­wer­ker­schaft Ober­fran­ken Mit­te im Novem­ber zurück. Die Sil­ber­ne Ehren­na­del des Lan­des­in­nungs­ver­ban­des (LIV) hat Erich Gold­am­mer, lang­jäh­ri­ges Vor­stands­mit­glied, im März in Markt­ober­dorf über­reicht bekom­men. Zeil­mann dank­te ihm für sein Enga­ge­ment. Auch stan­den der Bericht des Lehr­lings­war­tes Det­lef Küf­ner, des Fach­be­reichs­lei­ters Infor­ma­ti­ons­tech­nik und Kon­rad Hoff­mann und Aktu­el­les aus dem Ver­band von LIV-Vor­stands­mit­glied Andre­as Bau­mann auf der Agen­da. Ver­ab­schie­det wur­de von den Innungs­mit­glie­dern auch der Haus­halt. Der Innung ist es beson­ders wich­tig, ihre Mit­glie­der bes­tens auf die aktu­el­len und zukünf­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen vor­zu­be­rei­ten. Mit gro­ßem Inter­es­se wur­den ein Vor­trag zum The­ma Cyber­si­cher­heit auf­ge­nom­men. Immer wie­der wer­den Fir­men von Hackern ange­grif­fen und erhal­ten Löse­geld­for­de­run­gen, damit die Betrie­be wie­der an ihre Daten kom­men. Was man im Scha­dens­fall auch ohne Ver­si­che­rung tut, zeig­te die COGI­TAN­DA Data­pro­tect AG auf. Auch der Fach­kräf­te­man­gel treibt das Elek­tro­hand­werk um. Zum The­ma Rekrui­ting von neu­en Arbeits­kräf­ten refe­rier­te Gor­don Kröhl, Geschäfts­füh­rer der LK Recrui­ting GmbH. Rechts­an­walt Mario Stein­berg und Ober­meis­ter Zeil­mann gaben Infos zum The­ma „Ener­gie­recht­li­che Her­aus­for­de­run­gen gemein­sam meis­tern“. Sie berich­te­ten über bau­plan­recht­li­che Geneh­mi­gungs­fä­hig­keit von Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen zur Eigenerzeugung.

Ehrung der Prü­fungs­bes­ten 2024

Im Rah­men der dies­jäh­ri­gen Haupt­ver­samm­lung der Elek­tro­in­nung Bay­reuth wur­den die 7 bes­ten Prüf­lin­ge der Gesel­len­prü­fung 2024 geehrt. Ober­meis­ter Bernd Zeil­mann wür­dig­te die her­vor­ra­gen­den Berufs­ab­schlüs­se für Elektroniker/​innen für Fach­rich­tung Ener­gie- und Gebäu­de­tech­nik. Die Junggesellen/​innen sei­en nun auch maß­geb­lich an der Ener­gie­wen­de betei­ligt und auf­grund ihrer Kennt­nis­se bes­tens dafür gerüs­tet. Auf­grund der drän­gen­den The­men, wie Elek­tro­mo­bi­li­tät, Smart-Home, rege­ne­ra­ti­ve Ener­gien, elek­tri­sche Hei­zungs- und Kli­ma­tech­no­lo­gie, moder­ne Regel- und Steu­er­tech­nik usw. macht den Beruf zukunfts­träch­tig und kri­sen­si­cher. Die Prü­fung besteht zum Einen aus einem theo­re­ti­schen, sowie prak­ti­schen Teil, wel­che jeweils Bezug neh­men auf alle Kennt­nis­se der ins­ge­samt 3,5 jäh­ri­gen Aus­bil­dung. Auf­grund des enorm gro­ßen Auf­ga­ben­be­rei­ches eines Elek­tro­ni­kers, gehört der Aus­bil­dungs­be­ruf zu einem der schwie­rigs­ten Hand­werks­be­ru­fe, vor allem auch im Hin­blick auf sicher­heits­re­le­van­te The­men. Frei­lich war es auch nicht ver­wun­der­lich, dass unter den Prü­fungs­bes­ten auch eine Jung­ge­sel­lin zu fin­den ist, da der Beruf längst nicht mehr allein männ­lich domi­niert ist. Als Aner­ken­nung und Moti­va­ti­on erhiel­ten die Geehr­ten einen Ein­kaufs­gut­schein in Höhe von 30€, der vom Bay­ern­werk zur Ver­fü­gung gestellt wur­de. Geehrt wur­den Leon Bei­er­lein, Maxi­mil­li­an Foth, Vanes­sa Schwarz, jeweils von der Ger­litz elek­tro GmbH, Patrick Korn, Korn Elek­tro­in­stal­la­ti­on GmbH, Johan­nes Schren­ker, Frän­ki­sche Bau­ge­sell­schaft, Gabri­el Veigl, BT Elek­tro GmbH und Tobi­as Wöl­fel, Elek­tro Mey­er GmbH. Zu den Gra­tu­lan­ten gehör­ten eben­so Andre­as Bau­mann, stell­ver­tre­ten­der Ober­meis­ter, Det­lef Küf­ner, Vor­sit­zen­der des Prü­fungs­aus­schus­ses und des­sen Stell­ver­tre­ter Jür­gen Retsch, sowie Lars Mül­ler, als Ver­tre­ter des Bayernwerkes.