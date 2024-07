KRO­NACH. Beam­te der Kro­nacher Poli­zei nah­men am Mitt­woch­mor­gen einen 15-jäh­ri­gen Jun­gen fest. Er steht im Ver­dacht, einem 24-Jäh­ri­gen die Tasche ent­ris­sen zu haben.

Am Mitt­woch­mor­gen, gegen 9.20 Uhr, teil­te der 24-Jäh­ri­ge den Fall über den Not­ruf mit. Die bei­den tra­fen zuvor in der Mit­tel­stra­ße an der Ecke zur Rodach­er Stra­ße in Kro­nach auf­ein­an­der. Hier­bei kam es nach den ers­ten Ermitt­lun­gen zu einer Aus­ein­an­der­set­zung, bei der der 15-Jäh­ri­ge die Tasche des 24-Jäh­ri­gen ent­riss und anschlie­ßend zu Fuß flüch­te­te. Der 24-Jäh­ri­ge wur­de dadurch leicht ver­letzt. In der Tasche befan­den sich Klei­dung und Wert­sa­chen im Wert von meh­re­ren hun­dert Euro.

Im Rah­men sofort ein­ge­lei­te­ter Fahn­dungs­maß­nah­men nah­men Beam­te der Kro­nacher Poli­zei den tat­ver­däch­ti­gen 15-jäh­ri­gen Jun­gen eini­ge Zeit spä­ter fest.

Sie zeig­ten ihn wegen des Ver­dachts eines Raub­de­likts und Kör­per­ver­let­zung an. Er wur­de nach erfolg­ter Anzei­gen­auf­nah­me an sei­ne Eltern übergeben.

Im Ver­lauf der Ermitt­lun­gen erga­ben sich Hin­wei­se dar­auf, dass wäh­rend der Tat eine männ­li­che Per­son in unmit­tel­ba­rer Nähe stand, wel­che als wich­ti­ger Zeu­ge in Betracht kommt. Per­so­nen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum genann­ten Fall machen kön­nen und dabei ins­be­son­de­re die genann­te männ­li­che Per­son, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzen.