Nach dem Abgang von Udo Gans zum BFC Dyna­mo, dem wir an die­ser Stel­le noch­mals viel Erfolg in der Haupt­stadt wün­schen, war die Posi­ti­on neben Bernd Eig­ner auf der Bank vakant. Der neue Mann an der Sei­ten­li­nie hat sich aller­dings schnell gefun­den. Chris­toph Sau­er heißt der neue Mann, der ab sofort auf der Trai­ner­bank Platz nimmt. Chris­toph ist 31 Jah­re jung und trai­nier­te bereits im Alter von 17 Jah­ren eine C‑Jugendmannschaft im Land­kreis Schwein­furt. Nach der Pan­de­mie zog es ihm zum Kin­der­fuß­ball beim 1. FC Nürn­berg und zuletzt war er bei der SpVgg Erlan­gen aktiv. Dort trai­nier­te er erfolg­reich die U19. Sei­nen Fokus legt der jun­ge Trai­ner auf moder­ne Trai­nings­me­tho­den und Daten­ana­ly­se. Ein wich­ti­ger Bau­stein im heu­ti­gen Fuß­ball, wel­chen er zur Freu­de von Bernd Eig­ner in Zukunft bei den Que­cken wei­ter ver­tie­fen darf.

„Es freut mich, dass Chris­toph uns ab jetzt unter­stützt. Er ist ein jun­ger, hung­ri­ger Trai­ner, der uns auf jeden Fall wei­ter­hel­fen wird. Gera­de im digi­ta­len Zeit­al­ter gibt es immer neue­re Tech­nik und Daten­grund­la­gen. Mit Chris­toph haben wir jetzt jeman­den, der dar­auf spe­zia­li­siert ist. Gera­de in der Auf­be­rei­tung der Daten und deren Aus­wer­tung wird uns sei­ne Exper­ti­se in Zukunft extrem vor­an­brin­gen“, so der Que­cken-Coach. Die Zusam­men­ar­beit zwi­schen Eig­ner und Sau­er nimmt bereits Fahrt auf. Bereits am ver­gan­ge­nen Sams­tag in der 3. Qua­li­fi­ka­ti­ons­run­de des BFV-Pokals (1–0 Sieg für Elters­dorf vs. Groß­schwar­zen­lo­he) und am Tag dar­auf (2:2 im Test­spiel gegen den Zweit­li­gis­ten SSV Jahn Regens­burg) saßen bei­de gemein­sam auf der Trainerbank.

Die Vor­freun­de auf die Sai­son ist Chris­toph Sau­er bereits jetzt anzu­mer­ken: „Ich freue mich in Zukunft bei den Que­cken an der Sei­ten­li­nie zu sein. Vor allem den Bereich Video­ana­ly­se wol­len wir in Elters­dorf vor­an­trei­ben und somit die Spie­ler noch bes­ser machen.“