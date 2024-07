Vom Frei­tag den 19. Juli bis ein­schließ­lich Mitt­woch den 24. Juli 2024 fei­ert der Markt Pretz­feld (Land­kreis Forch­heim) das inzwi­schen weit­hin bekann­te und belieb­te Frän­ki­sche Kir­schen­fest. Das Fest fin­det im Wald ober­halb von Pretz­feld auf dem Gelän­de des Pretz­fel­der Bier­kel­lers statt, der seit 2020 von der in Pretz­feld ansäs­si­gen Braue­rei Nikl betrie­ben wird. Brau­er Mike Schmitt ist auch der Fest­wirt des Kir­schen­fes­tes, wel­ches die­ses Jahr bereits zum 54. Mal gefei­ert wird.

Der Pretz­fel­der Kel­ler ver­wan­delt sich dann in ein Fest­ge­län­de mit Zelt, Karu­sell, Kir­mes­bu­den und einem Tanz- und Musik­po­di­um. Das Kir­schen­fest ist von den “gro­ßen” Volks­fes­ten der Regi­on sicher­lich das fami­li­ärs­te – wem der Tru­bel auf der Berg­kirch­weih oder dem Anna­fest zuviel ist, der fin­det hier trotz Fest­be­trieb ein gemüt­li­ches Plätzchen.

Am Frei­tag dem 19. Juli star­tet das Kir­schen­fest mit dem tra­di­tio­nel­len Bier­an­stich im Bei­sein von loka­ler, regio­na­ler und auch natio­na­ler Polit­pro­mi­nenz. Bür­ger­meis­ter Stef­fen Lip­fert wird das Fass anste­chen – wahr­schein­lich wie­der so unspek­ta­ku­lär wie letz­tes Mal: Stef­fen Lip­fert geht wie bei­läu­fig zum Fass, drei schnel­le Schlä­ge, und … alles vor­bei. Sei­ne Amts­vor­gän­ger hat­ten da oft­mals deut­lich mehr Pro­ble­me, aber der Spaß­fak­tor für die Zuschau­er war natür­lich auch höher …

Vor dem Bier­an­stich wer­den die anwe­sen­den Poli­ti­ker wie jedes Jahr Gruß­wor­te an die fei­ern­den Mit­bür­ger rich­ten, und die seit 2022 amtie­ren­de Kir­schen­kö­ni­gin Lena I. wird den Fest­pro­log lesen. Die Kir­schen­kö­ni­gin wird übri­gens oft beglei­tet von ande­ren Majes­tä­ten aus ganz Bay­ern – ein ech­tes „Köni­gin­nen-Kränz­chen“.

Danach gehts los mit der Feie­rei, zu den frän­ki­schen Klän­gen des Pretz­fel­der Musik­ver­eins. Über die nächs­ten 5 Tage ist ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm geboten:

Pro­gramm Kir­schen­fest 2024 auf dem Pretz­fel­der Bierkeller

Frei­tag, 19. Juli 2024

ab 17:00 Uhr Festbetrieb

ab 18:00 Uhr Festauf­takt mit dem Musik­ver­ein Pretzfeld

19:00 Uhr Bier­an­stich durch den 1. Bür­ger­meis­ter Stef­fen Lip­fert, im Bei­sein der Kir­schen­kö­ni­gin Lena I. und vie­len Ehrengästen

Sams­tag, 20. Juli 2024

ab 11:00 Uhr Festbetrieb

von 15:00 bis 18:00 Musik mit „Klei­ne Böh­mi­sche“

ab 19:00 Uhr Musik mit den “Blech­hul­za”

Sonn­tag, 21. Juli 2024

09:30 Uhr Fest­got­tes­dienst zum 54. Kir­schen­fest auf dem Festgelände

Anschlie­ßend Früh­schop­pen mit der Blas­ka­pel­le Unter­lein­lei­ter-Dürr­brunn und frän­ki­schem Mittagstisch

Kaf­fee und Kuchen vom Katho­li­schen Frau­en­bund Pretzfeld

ab 17:00 Uhr Musik mit der Blas­ka­pel­le Weingarts

Mon­tag, 22. Juli 2024

10:00 Uhr Schlacht­schüs­sel mit Man­fred Kem­mert und sei­nen 2 Kum­pels (Frän­ki­sche Wirtshauslieder)

19:00 Uhr Musik mit „X Lar­ge“

Diens­tag, 23. Juli 2024

ab 14:00 Uhr Festbetrieb

14:00 – 18:00 Uhr Kin­der- und Fami­li­en­tag mit bun­tem Kin­der­pro­gramm, Spie­le, Spaß und mehr.

Ver­güns­tig­te Prei­se an den Fahr­ge­schäf­ten sowie auf alko­hol­freie Geträn­ke und Kindergerichte

ab 18:00 Uhr Tag der Fir­men und Ver­ei­ne mit der Blas­ka­pel­le Niedermirsberg

Mitt­woch, 24. Juli 2024

ab 14:00 Uhr Festbetrieb

ab 18:00 Uhr Wann­ba­cher Dorfmusikanten

Der 1. Bür­ger­meis­ter Stef­fen Lip­fert, der Markt­ge­mein­de­rat sowie der Fest­wirt Mike Schmitt wün­schen Ihnen ein paar schö­ne und gemüt­li­che Stun­den auf dem Frän­ki­schen Kir­schen­fest in Pretzfeld.

Hin­ter­grund

Pretz­feld liegt im größ­ten Kir­schen­an­bau­ge­biet Deutsch­lands, am süd­west­li­chen Rand des Natur­parks Frän­ki­sche Schweiz. Kir­schen sind hier eine wich­ti­ge Ein­nah­me­quel­le und daher begeht man über ein ver­län­ger­tes Wochenende—meist eine Woche vor dem Forch­hei­mer Annafest—das Kir­schen­fest in Pretz­feld. Dank­bar­keit und Freu­de sind Kern die­ser Ver­an­stal­tung, die­ser Begeg­nung, die­ses Zusam­men­tref­fens der Hei­mat­freun­de von Pretz­feld und Umge­bung. Wich­tig sind Speis und Trank—und die gibt es in frän­ki­scher Fülle.

So kom­men Sie zum Kirschenfest

Das Fest­ge­län­de ist auf dem Pretz­fel­der Kel­ler. Park­mög­lich­kei­ten fin­den Sie auf dem Wan­der­park­platz an der Auf­fahrt zum Bier­kel­ler, aller­dings ist die Kapa­zi­tät begrenzt.

In Anbe­tracht des aus­ge­zeich­ne­ten Bie­res der Braue­rei Nikl soll­te man even­tu­ell sein Auto ste­hen las­sen und mit dem Zug oder Bus anrei­sen. Ent­spre­chen­de Hin­wei­se fin­den Sie auf der Web­site des Pretz­fel­der Bier­kel­lers unter https://​www​.pretz​feld​erkel​ler​.de/​k​o​n​t​a​k​t​/​a​n​f​a​h​rt/