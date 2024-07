75.000 Euro für Lese­för­de­rung – Paul Maar-Preis geht an Anne Becker

Zum 18. Mal hat die Bay­ern­werk Netz GmbH (Bay­ern­werk) baye­ri­sche Büche­rei­en mit dem Kin­der­bi­blio­theks­preis aus­ge­zeich­net. Die Preis­ver­lei­hung fand im Rah­men einer fei­er­li­chen Ver­an­stal­tung im Mari­na-Forum in Regens­burg statt. Unter dem Mot­to „lese­ZEI­CHEN SET­ZEN“ führ­te Mode­ra­tor Tho­mas Ohr­ner durch den Abend. Der Päd­ago­ge und E‑Lear­ning-Trai­ner Dr. Jan Ull­mann aus Mün­chen ging in sei­nem Vor­trag „Geschich­ten der Zukunft“ auf die sich zuneh­mend wan­deln­de Rol­le von Biblio­the­ken und die wach­sen­den viel­fäl­ti­gen Ein­satz­mög­lich­kei­ten von künst­li­cher Intel­li­genz (KI) in Kin­der­bi­blio­the­ken ein. Er sprach von KI-basier­te Aben­teu­ern für jun­ge Lese­rin­nen und Leser. Im Anschluss an die Ver­lei­hung des Kin­der­bi­blio­theks­prei­ses wur­de an die­sem Abend auch der nach dem Kin­der­buch­au­tor Paul Maar benann­te Preis „Kor­bi­ni­an – Paul Maar-Preis für neue Talen­te“ für Nach­wuchs­au­to­ren und Nach­wuchs­au­to­ren verliehen.

Der Kin­der­bi­blio­theks­preis ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert und zeich­net das Enga­ge­ment der Ein­rich­tun­gen für die Lese­för­de­rung im Kin­der- und Jugend­be­reich aus. Dr. Egon Leo West­phal, Vor­stands­vor­sit­zen­der des Bay­ern­werks, über­reich­te den Preis zusam­men mit Minis­te­ri­al­rä­tin Dr. Eli­sa­beth Donoug­hue, Refe­ren­tin für Lite­ra­tur­för­de­rung und Kul­tu­rel­le Bil­dung des Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­ums für Wis­sen­schaft und Kunst, an die fünf Preis­trä­ger. Dr. Egon Leo West­phal beton­te: „Die­se Aus­zeich­nung ist eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit. Mit die­sem Preis set­zen wir ein Zei­chen für die Rele­vanz von Lese­för­de­rung. Lesen und Bil­dung sind Grund­la­gen indi­vi­du­el­ler Ent­wick­lung und damit ein unver­zicht­ba­rer Teil unse­rer Gesell­schaft.“ In die­sem Jahr geht der Preis an die Stadt­bü­che­rei Bau­nach in Ober­fran­ken, die öffent­li­che Büche­rei Wolf­rams-Eschen­bach in Mit­tel­fran­ken, die Gemein­de­bü­che­rei Win­hö­ring in Ober­bay­ern und an die Biblio­thek Markt Stock­stadt in Unter­fran­ken. Über den Son­der­preis darf sich die Gemein­de­bü­che­rei Ergol­ding in Nie­der­bay­ern freu­en. Kunst­mi­nis­ter Mar­kus Blu­me beton­te anläss­lich der Ver­lei­hung: „Bücher, Bil­dung, Begeis­te­rung – das bie­ten unse­re Biblio­the­ken im Frei­staat! Von Som­mer­le­se­olym­pia­de über Bil­der­buch­ki­no bis hin zu Lese­pa­ten­schaf­ten – die dies­jäh­ri­gen Preis­trä­ger gehen mit Freu­de, viel Enga­ge­ment und einem tol­len Ange­bot vor­an. Unse­re Biblio­the­ken im Frei­staat leis­ten einen unver­zicht­ba­ren Bei­trag zur kul­tu­rel­len Bil­dung und Lese­för­de­rung und sind ins­be­son­de­re für Kin­der und Jugend­li­che Orte der Inspi­ra­ti­on und Gemein­schaft. Der Kin­der­bi­blio­theks­preis unter­streicht die Wich­tig­keit ihrer Arbeit – gera­de für unse­re klei­nen Lesefans.“

„Kor­bi­ni­an – Paul Maar-Preis für neue Talen­te“ geht an Anne Becker

Um jun­gen Schrift­stel­le­rin­nen und Schrift­stel­lern den Weg in die Lite­ra­tur­sze­ne zu erleich­tern, stif­tet das Bay­ern­werk den mit 2.500 Euro dotier­ten Nach­wuchs­preis der Deut­schen Aka­de­mie für Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur. Den Paul-Maar-Preis „Kor­bi­ni­an“ für neue Talen­te erhielt in die­sem Jahr Anne Becker mit „Luft­ma­schen­ta­ge“ (Beltz & Gel­berg). Über­reicht wur­de er von Dr. Clau­dia Maria Pech­er, Prä­si­den­tin der Deut­schen Aka­de­mie für Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur. Nomi­niert waren außer­dem Andre­as Brett­schnei­der mit „Die Fal­le“ (Ueber­reu­ter), Anna Dimit­ro­va mit „Kanak Kids – Halb ange­passt und voll dazwi­schen“ (Arc­tis), Maja Kon­rad mit „Hen­ry Kolon­ko und die Sache mit dem Fin­den“ (Carlsen), Les­lie Niem­öl­ler mit „Die Gur­ken­trup­pe“ (Moritz) und Julia­ne Pickel mit „Rat­ten­som­mer“ (Beltz & Gelberg).

Fami­li­en­freund­li­che Oase mit inno­va­ti­vem Raumkonzept

Die Stadt­bü­che­rei Bau­nach eröff­ne­te ihre Türen 2013 im neu erbau­ten Bür­ger­haus der Stadt. Ein neu­es Biblio­theks­kon­zept macht die Büche­rei seit­her für die ver­än­der­ten Nut­zungs­be­dürf­nis­se und aktu­el­len Medi­en­be­dar­fe fit und zukunfts­fä­hig. Dass Fami­li­en hier beson­ders will­kom­men sind, zeigt sich auch im Raum­kon­zept der Stadt­bü­che­rei. So fügen sich an die Rei­hen der Erwach­se­nen­bü­cher Rega­le für Kin­der­sach­bü­cher. Gemüt­li­che Sitz­mög­lich­kei­ten laden klei­ne und gro­ße Gäs­te zum Schmö­kern ein. Eine gro­ße Aus­wahl an Tonie-Figu­ren erwei­tert das klas­si­sche Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur­seg­ment um digi­ta­le Alter­na­ti­ven. Wei­te­re Höhe­punk­te sind die jähr­li­che Som­mer­le­se­olym­pia­de für Kin­der und Jugend­li­che, das Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm und die Nachhaltigkeitstage.

Ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment für Klein und Groß

Die öffent­li­che Büche­rei Wolf­rams-Eschen­bach befin­det sich in einem his­to­ri­schen Gebäu­de von 1638, das kom­plett reno­viert wur­de. Mit einem kla­ren Fokus auf Kin­der und Fami­li­en kom­bi­niert der tra­di­tio­nel­le Bau moder­ne Archi­tek­tur und Tech­nik. Die hel­len, licht­durch­flu­te­ten und bar­rie­re­frei­en Räu­me schaf­fen eine ein­la­den­de Wohl­fühl­at­mo­sphä­re. Der kin­der­freund­li­che Bereich im Erd­ge­schoss mit einer groß­zü­gi­gen Lese­burg macht den Auf­ent­halt zum Ver­gnü­gen. Fast die Hälf­te des Medi­en­be­stan­des rich­tet sich an Kin­der. Das Ange­bot der Büche­rei ist bei den jun­gen Gäs­ten so beliebt, dass jedes Buch im Durch­schnitt vier­mal im Jahr aus­ge­lie­hen wird. Für Kin­der zwi­schen 3 und 6 Jah­ren bie­tet die Büche­rei außer­dem regel­mä­ßig Bil­der­buch­ki­nos an.

Viel­fäl­ti­ges Ange­bot für klei­ne Gäste

Für die Gemein­de­bü­che­rei Win­hö­ring ste­hen ihre klei­nen Gäs­te an ers­ter Stel­le. So bie­tet die Büche­rei bei­spiels­wei­se ehren­amt­li­che Lese­pa­ten­schaf­ten für Lese­ein­stei­ger und Kin­der mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund an. In Eltern-Kind-Grup­pen kön­nen Kin­der schon im frü­hen Alter ihre Freu­de am Lesen ent­de­cken. Zahl­rei­che büche­rei­in­ter­ne Aktio­nen wie die „Bücher­wurmcli­que“, Vor­le­se­stun­den, „Bücher-Babys“, die Schreib­werk­statt oder der Som­mer­fe­ri­en­le­seclub ergän­zen das kin­der­freund­li­che Ange­bot der Gemeindebücherei.

Ver­an­stal­tun­gen in Schu­len und Kitas

Die Biblio­thek Markt Stock­stadt wur­de 2018 neu­ge­stal­tet. Heu­te fußt die Bibliotheks­arbeit auf einem Biblio­theks­kon­zept, das vor allem die Lese­för­de­rung in den Mit­tel­punkt stellt. Die Biblio­thek koope­riert mit zwei Schu­len und vier Kitas vor Ort und bie­tet zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen an, die alle­samt ein Ziel ver­fol­gen: die Freu­de am Lesen för­dern. In Füh­run­gen durch die Biblio­thek ler­nen klei­ne und gro­ße Besu­cher die Räum­lich­kei­ten und das viel­fäl­ti­ge Medi­en­an­ge­bot genau­er ken­nen. Span­nen­de Impro-Geschich­ten, Mal- und Bas­tel­ak­tio­nen, das Bil­der­buch­ki­no und Kin­der­buch­prä­sen­ta­tio­nen ergän­zen das Ange­bot der kin­der­freund­li­chen Bibliothek.

Para­dies für klei­ne Ent­de­cker: Die Biblio­thek der Dinge

Die regio­nal bekann­te Gemein­de­bü­che­rei Ergol­ding befin­det sich in unmit­tel­ba­rer Nach­bar­schaft eines Kin­der­horts, der Volks­hoch­schu­le und der ört­li­chen Grund- und Mit­tel­schu­le. Damit ist die Büche­rei ein ide­al gele­ge­ner Treff­punkt für Kin­der und Fami­li­en. Eine hel­le Atmo­sphä­re mit gemüt­li­chen Sitz- und Lese­ecken und einem bunt gestal­te­ten Lese­gar­ten für Kin­der lädt zum Ver­wei­len ein. Fast zwei Drit­tel des Medi­en­be­stands rich­ten sich an Kin­der und Jugend­li­che. Beson­ders beliebt ist die Biblio­thek der Din­ge für Kin­der mit falt­ba­ren Fuß­ball­to­ren, Ener­gie­mess­ge­rä­ten und bun­ten Murmelbahnen.

Koope­ra­ti­on für Kulturförderung

Den Kin­der­bi­blio­theks­preis ver­leiht das Bay­ern­werk seit 2007 in Zusam­men­ar­beit mit der Baye­ri­schen Staatsbibliothek/​Landesfachstelle für das öffent­li­che Biblio­theks­we­sen und dem Sankt Micha­els­bund. Eine Fach­ju­ry wählt die Preis­trä­ger aus.

Lese­för­de­rung in ganz Bayern

Seit vie­len Jah­ren setzt sich das Bay­ern­werk mit zahl­rei­chen Aktio­nen für die Lese­för­de­rung bei Kin­dern und Jugend­li­chen im Frei­staat ein: Neben dem Kin­der­bi­blio­theks­preis unter­stützt das Ener­gie­un­ter­neh­men jähr­lich 50 Büche­rei­en und Biblio­the­ken mit dem soge­nann­ten Lese­zei­chen. Die­ses ist mit jeweils 1.000 Euro dotiert. Seit­dem die Aus­zeich­nung im Jahr 2007 erst­mals ver­lie­hen wur­de, konn­ten bis heu­te über 800 Lese­zei­chen an Büche­rei­en und Biblio­the­ken ver­ge­ben wer­den. Mehr Infor­ma­tio­nen fin­den Inter­es­sier­te unter www.bayernwerk.de/leseförderung.