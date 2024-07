„Als jüngs­te TSV-Gym­nas­tik­grup­pe sind wir mitt­ler­wei­le doch schon 40 Jah­re alt“, so Lei­te­rin Susi Klaus. Beim Sport­fest des TSV Kir­chen­lai­bach rich­ten sich bei den Ehrun­gen in der Fei­er­stun­de am Sams­tag­nach­mit­tag, 20. Juli, alle Schein­wer­fer auf die Damen des „jüngs­ten TSV-Kindes“.

Denn bei einem regel­mä­ßi­gen Bas­tel­treff hat­te sich im Herbst 1984 aus einer Lau­ne her­aus die jüngs­te Gym­nas­tik­grup­pe gegrün­det. Mari­an­ne Gräb­ner hat­te damals die Initia­ti­ve ergrif­fen. Die Fran­ken­ber­gin klär­te mit dem dama­li­gen Vor­stand des TSV, Hel­mut Raps, die Details einer neu­en Grup­pe im Ver­ein. Das Anlie­gen war, im Ver­ein Sport und Fit­ness und Gesel­lig­keit für Frau­en ab 20 Jah­re anzu­bie­ten. Der Wunsch traf auf offe­ne Ohren und die „Haus­frau­en­grup­pe IV“ war gebo­ren. Mari­an­ne Gräb­ner stell­te sich den Anfor­de­run­gen und mach­te dazu die Übungs­lei­ter­li­zenz über den BLSV. 33 Jah­re, bis 2017, war Mari­an­ne Gräb­ner der Dreh- und Angel­punkt, plan­te und orga­ni­sier­te die Turn­stun­den und auch ande­re Akti­vi­tä­ten. Spä­ter wur­de die Grup­pe in „fit & fun“ umbe­nannt, um ver­schie­dens­te Ideen für Akti­vi­tä­ten und Auf­trit­te umzu­set­zen. So wur­den mehr­tä­gi­ge Wan­de­run­gen in den Alpen, Städ­te­tou­ren, Musi­cal­fahr­ten sowie eine Floß­fahrt auf der Wil­den Rodach unter­nom­men und für das jähr­lich statt­fin­den­de Sport­fest z.B. Step-Aero­bic und Line­dance sowie ande­re Auf­füh­run­gen ein­stu­diert und auf­ge­führt. Auch auf den Bür­ger­fes­ten der Gemein­de Spei­chers­dorf und sogar bei der Sport­ler­eh­rung des Land­krei­ses Bay­reuth 1994 in der Fest­hal­le gab es tol­le Auf­trit­te, die unver­ges­sen sind.

2017 über­nahm Susi Klaus die Grup­pe als lizen­sier­te Übungs­lei­te­rin und seit­dem ist das Mot­to „SmS – Sport mit Susi“. 35 sport­be­geis­ter­te Frau­en sind jetzt in der Grup­pe und machen aktiv Sport jeden Mon­tag ab 20 Uhr in der Sport­are­na, außer in den Feri­en. Jede Stun­de ist indi­vi­du­ell gestal­tet, ob radeln, wal­ken, ob Kraft‑, Ausdauer‑, Koor­di­na­ti­ons- oder Balan­ce­übun­gen. Für Jede ist etwas dabei. Es wird ein Rund­um-Pro­gramm für den gan­zen Kör­per über das gan­ze Jahr hin­durch ange­bo­ten, so Susi Klaus stolz, und hofft auf vie­le Neue in der Run­de und noch vie­le gemein­sa­me Jah­re mit ihren „Mädels“.