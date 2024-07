Die Stadt Bam­berg lädt zu einer Gedenk­fei­er am Mahn­mal für Wider­stand und Zivil­cou­ra­ge im Har­mo­nie­gar­ten am Frei­tag, 19. Juli, 12 Uhr, ein. Erin­nert wird an das Hit­ler-Atten­tat und den Umsturz­ver­such vor 80 Jah­ren, exakt am 20. Juli 1944. Bei der Ver­an­stal­tung wer­den Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Graf-Stauf­fen­berg-Schu­len mit­wir­ken. Die musi­ka­li­sche Umrah­mung über­nimmt die Städ­ti­sche Musik­schu­le. Nach kur­zen Gedenk­wor­ten durch Ober­bür­ger­meis­ter Andre­as Star­ke und Mecht­hil­dis Bocksch, Vor­sit­zen­de der Wil­ly-Aron-Gesell­schaft Bam­berg e.V., wird eine Kranz­nie­der­le­gung vor der Büs­te von Claus Graf Schenk von Stauf­fen­berg erfolgen.