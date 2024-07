Dar­auf soll­ten Men­schen mit „grü­nen Jobs“ ach­ten: Par­kin­son-Gefahr durch Pes­ti­zi­de. „Wer in Ober­fran­ken auf dem Feld arbei­tet oder im Gewächs­haus Pflan­zen hoch­zieht, den kann es tref­fen: Der Kon­takt mit Pflan­zen­schutz­mit­teln kann ein erhöh­tes Risi­ko mit sich brin­gen, an Par­kin­son zu erkran­ken“, warnt der Bezirks­vor­sit­zen­de der IG BAU Ober­fran­ken, Uwe Behrendt.

Für Beschäf­tig­te der „grü­nen Beru­fe“ gebe es dazu nun eine wich­ti­ge Neue­rung: Das Par­kin­son-Syn­drom durch Pes­ti­zi­de wird jetzt erst­mals als Berufs­krank­heit aner­kannt, so die IG BAU Ober­fran­ken. Damit hät­ten Betrof­fe­ne über die Berufs­ge­nos­sen­schaft Anspruch auf Leis­tun­gen der gesetz­li­chen Unfall­ver­si­che­rung. „Wer wel­che Unter­stüt­zung bekommt, hängt vom Ein­zel­fall ab. Es reicht von der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung bis zu Geld­leis­tun­gen. Betrof­fe­ne müs­sen aller­dings nach­wei­sen, dass sie in ihrem Berufs­le­ben min­des­tens 100 Tage Pes­ti­zi­den aus­ge­setzt waren“, so Uwe Beh­rendt von der Agrar-Gewerk­schaft IG BAU.

Das gel­te neben Men­schen, die in der Land­wirt­schaft gear­bei­tet haben, bei­spiels­wei­se auch für Beschäf­tig­te im Gar­ten­bau, im Forst und in der Flo­ris­tik. Sogar auf dem Bau wer­de bei Sanie­rungs­ar­bei­ten mit Pes­ti­zi­den gear­bei­tet. „Vie­len ist gar nicht bewusst, wo über­all Pes­ti­zi­de zu fin­den sind. Gera­de im Sani­tär­be­reich kom­men häu­fig Bau­stof­fe mit Anti-Schim­mel­mit­teln zum Ein­satz. Und die ent­hal­ten oft Pes­ti­zi­de“, erklärt Behrendt.

Der Gewerk­schaf­ter rät Men­schen, die in gefähr­de­ten Bran­chen arbei­ten, sich bei Fra­gen an ihre jewei­li­ge Berufs­ge­nos­sen­schaft zu wen­den. Allein in der Land­wirt­schaft sind im Land­kreis Kulm­bach nach Anga­ben der IG BAU Ober­fran­ken rund 280 Men­schen beschäf­tigt. Vie­le davon hät­ten auch mit Pflan­zen­schutz­mit­teln zu tun, so die Agrar-Gewerk­schaft. Deren Mit­glie­der kön­nen sich direkt an die IG BAU vor Ort wenden:

bayreuth@​igbau.​de oder 09 21 – 78 77 88 12