Der Ver­ein „Kunst & Musik im Schloß­park Unter­lein­lei­ter e.V.“ setzt sei­ne Ver­an­stal­tungs­rei­he 2024 am Sams­tag 20. Juli 2024, fort. Um 11.00 Uhr tritt das Ensem­ble Frän­ki­scher Thea­ter­som­mer im Hecken­thea­ter ( bei schlech­tem Wet­ter in der Mehr­zweck­hal­le der Grund­schu­le ) mit dem Kin­der­thea­ter „Pip­po und Pelina“ von und unter der Regie von Jan Bur­disn­ki auf. Die Kas­sen­öf­fung erfolgt um 10.30 Uhr. Herz­lich ein­ge­la­den sind Kin­der mit ihren Eltern und Groß­el­tern. Der Ein­tritts­preis beträgt für Kin­der 7,50 Euro, für Erwach­se­ne 9 Euro.

Um 17.00 Uhr bringt auf der Wald­wie­se des Schloß­parks das „Ensem­ble OPER PLUS“ eine Revue mit Musik aus Oper, Ope­ret­te, Musi­cal und Ton­film zur Auf­füh­rung. Das Mot­to von OPER PLUS lau­tet: Wir brin­gen Oper über­all hin ! Das Ensem­ble steht für inno­va­ti­ve und unter­halt­sam in Sze­ne gesetz­te Pro­gramm­for­ma­te. Das gilt selbst­ver­ständ­lich auch für das im Schloß­park vor­ge­se­he­ne Büh­nen­pro­gramm „Lie­be 3x anders“ . Par­ty­maus und Salon­lö­we, Pan­tof­fel­held und Power­frau, Schnuf­fel­puf­fel und Mau­se­bäck­chen .Das Publi­kum erlebt die drei Paa­re, drei Bezie­hun­gen, von har­mo­ni­e­süch­tig bis haar­sträu­bend, von hor­mon­ge­steu­ert bis hem­mungs­los. Die Zuschau­er stel­len die Wei­chen, wie der Abend für die drei Paa­re endet In die­ser Revue des Ensem­ble OPER PLUS navi­giert das Publi­kum durch den Musik­mix aus Oper, Ope­ret­te, Musi­cal und Ton­film.“ Der Ein­tritt beträgt 15 Euro, Mit­glie­der und Kin­der erhal­ten eine Ermä­ßi­gung. Kar­ten­vor­ver­kauf in Forch­heim Horn­schu­ch­al­lee 21 im Lot­to- und Ticket­shop Kef­fer­stein und in der Buch­hand­lung Faust in der Haupt­str. 21 in Ebermannstadt.