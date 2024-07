Der neue Jahr­gang der Baye­ri­schen Eli­te­Aka­de­mie steht fest: 34 her­aus­ra­gen­de Stu­die­ren­de aller Fach­rich­tun­gen an baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten und Hoch­schu­len kom­men in den Genuss einer Zusatz­aus­bil­dung. Vier von ihnen kom­men von der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Nach einem anspruchs­vol­len drei­stu­fi­gen Bewer­bungs­ver­fah­ren steht nun der 26. Jahr­gang der Baye­ri­schen Eli­te­Aka­de­mie fest. Die 34 Stu­die­ren­den kom­men von zwölf ver­schie­de­nen Hoch­schu­len und Unis in Bay­ern. Für sie beginnt im Sep­tem­ber 2024 eine zwei­jäh­ri­ge, stu­di­en­be­glei­ten­de Aus­bil­dung zum The­ma ethik­ba­sier­te Füh­rung. Jana Ebers­ber­ger stu­diert Jura an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. „Ich habe mei­ne Ers­te Juris­ti­sche Prü­fung im Janu­ar 2024 abge­legt und mich ent­schie­den, nicht unmit­tel­bar ins Refe­ren­da­ri­at zu star­ten. Ich woll­te die­se Über­gangs­pha­se auch dazu nut­zen, mei­nen Blick über den juris­ti­schen Tel­ler­rand hin­aus zu wei­ten und mich im Bereich Soft Skills und Füh­rungs­qua­li­tä­ten fort­zu­bil­den. Das Pro­gramm der BEA ist inten­siv, sicher­lich her­aus­for­dernd und bie­tet beson­de­res Ent­wick­lungs­po­ten­zi­al. Ich freue mich dar­auf, span­nen­de und viel­fäl­ti­ge Per­sön­lich­kei­ten ken­nen­zu­ler­nen und mein Pro­fil zu schär­fen.“ Leo­nard Harms ist 22 Jah­re alt und stu­diert im sechs­ten Semes­ter Phi­lo­so­phy & Eco­no­mics an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. „Ich freue mich auf die BEA als Mög­lich­keit, mei­nen Hori­zont zu erwei­tern und inter­es­san­te Men­schen ken­nen­zu­ler­nen, wobei Letz­te­res nicht im Sin­ne von Net­wor­king und Kar­rie­re gemeint ist, son­dern eher einem per­sön­li­chen Inter­es­se an den sehr diver­sen und alle auf ihre eige­ne Wei­se span­nen­den Teil­neh­men­den sol­cher Pro­gram­me geschul­det ist.

Eben­so hof­fe ich, in mei­nem spä­te­ren Berufs­le­ben eines Tages Ver­ant­wor­tung über­neh­men zu kön­nen – einen klu­gen Umgang damit früh zu ler­nen, kann nur von Vor­teil sein.“ Kili­an Hol­le ist 22 Jah­re alt und stu­diert an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth eben­falls Phi­lo­so­phy & Eco­no­mics im sechs­ten Semes­ter. „Für die BEA habe ich mich bewor­ben, weil ich mir davon ver­spro­chen habe, Teil einer berei­chern­den Grup­pe von inter­es­san­ten und ver­schie­de­nen Per­sön­lich­kei­ten zu wer­den. Vom Cur­ri­cu­lum erhof­fe ich mir eine inten­si­ve und lehr­rei­che Zeit, die mir zeigt, wo und wie ich im spä­te­ren Berufs­le­ben mei­ne Stär­ken am bes­ten ein­set­zen kann.“ Luzia Ram ist 21 Jah­re alt und stu­diert Rechts­wis­sen­schaf­ten mit wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­cher Zusatz­aus­bil­dung im ach­ten Semes­ter an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. „Ich habe mich bei der BEA bewor­ben, weil ich unglaub­lich ger­ne die­sen Blick außer­halb des eige­nen Tel­ler­ran­des und die Schlüs­sel­mo­men­te und Begeg­nun­gen mit ande­ren erle­ben möch­te, die die­se Insti­tu­ti­on den Teil­neh­men­den ermög­li­chen kann! Ich bin gespannt auf Begeg­nun­gen mit Gleich­ge­sinn­ten und inter­es­san­ten Men­schen aus Wirt­schaft, Poli­tik und Gesell­schaft. Für mich wird die BEA dadurch zu einem Ort des Wach­sens – auf per­sön­li­cher und pro­fes­sio­nel­ler Ebe­ne. Dar­auf freue ich mich!“

Die Aus­bil­dung der Baye­ri­schen Eli­te­Aka­de­mie umfasst vier Prä­senz­pha­sen in der vor­le­sungs­frei­en Zeit, mit Work­shops, Semi­na­ren und Kamin­a­ben­den sowie einem umfang­rei­chen Men­to­ren­pro­gramm, Pro­jekt­ar­bei­ten und einem zwei­wö­chi­gen Aus­lands­auf­ent­halt. So wird der Weg zur ver­ant­wor­tungs­vol­len Füh­rungs­per­sön­lich­keit berei­tet. Dabei ste­hen nicht Noten, Cre­dit Points oder die Ver­mitt­lung von Skills im Vor­der­grund, son­dern die Wei­ter­ent­wick­lung der eige­nen Per­sön­lich­keit. „Unse­re Sti­pen­dia­tin­nen und Sti­pen­dia­ten kom­men zusam­men und dis­ku­tie­ren inten­siv über Fra­gen von Lea­der­ship, Wirt­schaft, Gesell­schaft und Ethik. Die klei­nen inter­dis­zi­pli­nä­ren Grup­pen, die span­nen­den Semi­nar­in­hal­te, das viel­fäl­ti­ge Netz­werk der Stif­tung und nicht zuletzt die hohe Moti­va­ti­on unse­rer Stu­die­ren­den bie­ten Raum für eine inten­si­ve per­sön­li­che Ent­wick­lung jedes ein­zel­nen Teil­neh­men­den“, kom­men­tiert Andre­as Lad­da, Vor­sit­zen­der des Stif­tungs­rats der Baye­ri­schen Eli­te­Aka­de­mie. Eine Bewer­bung für den 27. Jahr­gang ist vom 1. Okto­ber 2024 bis zum 15. Dezem­ber 2024 mög­lich. Wer sich vor­ab infor­mie­ren möch­te, kann an vir­tu­el­len Info­ver­an­stal­tun­gen teil­neh­men. Sti­pen­dia­tin­nen und Sti­pen­dia­ten stel­len die BEA vor und beant­wor­ten Fra­gen. Die Ter­mi­ne sind hier zu fin­den: https://​www​.eli​te​aka​de​mie​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​-​t​e​r​m​ine.