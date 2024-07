Zum 18. Mal hat die Bay­ern­werk Netz GmbH (Bay­ern­werk) am Don­ners­tag (11. Juli) fünf baye­ri­sche Büche­rei­en mit dem Kin­der­bi­blio­theks­preis aus­ge­zeich­net. Die Preis­ver­lei­hung fand im Rah­men einer fei­er­li­chen Ver­an­stal­tung im Mari­na-Forum in Regens­burg statt. Unter dem Mot­to „lese­ZEI­CHEN SET­ZEN“ führ­te Mode­ra­tor Tho­mas Ohr­ner durch den Abend.

Der Kin­der­bi­blio­theks­preis ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert und zeich­net das her­vor­ra­gen­de Enga­ge­ment der Ein­rich­tun­gen für die Lese­för­de­rung im Kin­der- und Jugend­be­reich aus. Dr. Egon Leo West­phal, Vor­stands­vor­sit­zen­der des Bay­ern­werks, über­reich­te den Preis zusam­men mit Minis­te­ri­al­rä­tin Dr. Eli­sa­beth Donoug­hue, Refe­ren­tin für Lite­ra­tur­för­de­rung und Kul­tu­rel­le Bil­dung des Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­ums für Wis­sen­schaft und Kunst, an die fünf Preis­trä­ger. Eine die­ser fünf Ein­rich­tun­gen kommt in die­sem Jahr auch aus dem Land­kreis Bam­berg. Die moder­ne Stadt­bü­che­rei Bau­nach öff­ne­te ihre Türen 2013 im neu erbau­ten Bür­ger­haus Lech­ner Bräu.

„Die Aus­zeich­nung zeigt, dass jeder Cent, den wir in unse­re Stadt­bü­che­rei und das Bür­ger­haus inves­tie­ren, sinn­voll ist. Herz­li­chen Dank an unse­re Büche­rei­lei­tung und die vie­len Ehren­amt­li­chen, die sich hier enga­gie­ren. Ohne deren Unter­stüt­zung wäre die­se Aus­zeich­nung nicht mög­lich gewe­sen“, bedank­te sich Bür­ger­meis­ter Tobi­as Rop­pelt (CBB) beim 25-köp­fi­gen Büchereiteam.

Ein moder­nes Biblio­theks­kon­zept macht die Büche­rei für die ver­än­der­ten Nut­zungs­be­dürf­nis­se und aktu­el­len Medi­en­be­dar­fe fit und zukunfts­fä­hig. Die Stadt­bü­che­rei Bau­nach ver­steht sich als Fami­li­en­bi­blio­thek. Gemüt­li­che Sitz­mög­lich­kei­ten laden klei­ne und gro­ße Gäs­te zum Schmö­kern ein. Eine rie­si­ge Aus­wahl an Bil­der­bü­chern, Erste­le­se­bü­chern, Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur sowie Spie­len, Hör­bü­chern, Tiptoi-Medi­en und über 100 Tonie-Figu­ren ste­hen den jun­gen Lese­rin­nen und Lesern zur Ver­fü­gung. Erwei­tert wird das klas­si­sche Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur­seg­ment um digi­ta­le Alter­na­ti­ven in der Onlei­he LEO-NORD. Wei­te­re Höhe­punk­te sind die zahl­rei­chen Aktio­nen und Ver­an­stal­tun­gen wie z.B. Pup­pen­thea­ter, Vor­le­se­ge­schich­te am Sonn­tag, sai­so­na­le Bas­tel­nach­mit­ta­ge, Kin­der­ki­no, Lese­startak­tio­nen, die jähr­li­che Som­mer­le­se­olym­pia­de für Kin­der und Jugend­li­che, das Fami­li­en­früh­stück und vie­les mehr.

Beson­de­re Erwäh­nung gebührt den vie­len Ange­bo­ten für Schu­len und Kin­der­gär­ten. So bie­tet die Stadt­bü­che­rei zahl­rei­che, kos­ten­lo­se MINT-Work­shops zu den The­men Robo­tik, Wind­kraft, Strom, Mecha­nik und Schwerkraft/​Fliehkraft an. Hier haben die Kin­der und Jugend­li­chen die Mög­lich­keit, auf krea­ti­ve und prak­ti­sche Art und Wei­se ihr bis­he­ri­ges Wis­sen zu ver­tie­fen und zu fes­ti­gen. Aber auch ein span­nen­der Besuch beim Bau­hof oder in der Bau­nacher Schre­p­fers­müh­le wird ger­ne orga­ni­siert, und so wer­den Theo­rie mit Pra­xis geschickt verknüpft.

Durch einen Koope­ra­ti­ons­ver­trag mit der Bau­nacher Grund- und Mit­tel­schu­le kom­men bis zur 6. Jahr­gangs­stu­fe alle Klas­sen regel­mä­ßig alle 3–4 Wochen zum Schmö­kern und Aus­lei­hen von Büchern am Vor­mit­tag in die Stadtbücherei.

Die Kin­der­gär­ten besu­chen eben­falls ger­ne außer­halb der offi­zi­el­len Aus­leih­zeit das Bau­nacher Bür­ger­haus, sei es zu Aktio­nen wie den Büche­rei­füh­rer­schein für die Vor­schul­kin­der, zum Vor­le­sen oder auch zum Aus­lei­hen von Bilderbüchern.

Kunst­mi­nis­ter Mar­kus Blu­me beton­te anläss­lich der Ver­lei­hung: „Bücher, Bil­dung, Begeis­te­rung – das bie­ten unse­re Biblio­the­ken im Frei­staat! Von Som­mer­le­se­olym­pia­de über Bil­der­buch­ki­no bis hin zu Lese­pa­ten­schaf­ten – die dies­jäh­ri­gen Preis­trä­ger gehen mit Freu­de, viel Enga­ge­ment und einem tol­len Ange­bot vor­an. Unse­re Biblio­the­ken im Frei­staat leis­ten einen unver­zicht­ba­ren Bei­trag zur kul­tu­rel­len Bil­dung und Lese­för­de­rung und sind ins­be­son­de­re für Kin­der und Jugend­li­che Orte der Inspi­ra­ti­on und Gemein­schaft. Der Kin­der­bi­blio­theks­preis unter­streicht die Wich­tig­keit ihrer Arbeit – gera­de für unse­re klei­nen Lesefans.“

Den Kin­der­bi­blio­theks­preis ver­leiht das Bay­ern­werk seit 2007 in Zusam­men­ar­beit mit der Baye­ri­schen Staatsbibliothek/​Landesfachstelle für das öffent­li­che Biblio­theks­we­sen und dem Sankt Micha­els­bund. Eine Fach­ju­ry wählt die Preis­trä­ger aus.