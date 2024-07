Was lan­ge währt wird end­lich gut: Der Kin­der­gar­ten des gemein­nüt­zi­gen Trä­ger­ver­eins „Die Rotz­na­sen“ fei­er­te nun offi­zi­ell die Ein­wei­hung sei­nes neu sanier­ten Hau­ses in der Sude­ten­stra­ße 18a. Archi­tekt Rai­ner Eis (Archi­tek­tur­bü­ro Rai­ner Eis Erlan­gen) prä­sen­tier­te stolz die fer­ti­ge Tages­stät­te. Ober­bür­ger­meis­ter Dr. Uwe Kirsch­stein über­reich­te im Namen der Stadt Forch­heim einen sym­bo­li­schen Schlüs­sel an Anja Sau­er­born, der die Geschäfts­füh­rung und die päd­ago­gi­sche Lei­tung der „Rotz­na­sen“ obliegt.

Der Ober­bür­ger­meis­ter bezeich­ne­te die Sanie­rung des Objek­tes als „span­nends­tes KiTa­Pro­jekt über­haupt in der Geschich­te der Stadt­ver­wal­tung.“ Dank des „hoch­pro­fes­sio­nel­len“ Zusam­men­spiels aller Betei­lig­ter sei die Umwand­lung der Räum­lich­kei­ten in eine nagel­neue KiTa gelun­gen: „Das ist durch­aus nicht selbst­ver­ständ­lich! Wir als Stadt bemü­hen uns immer dar­um, die bes­ten Rah­men­be­din­gun­gen zu schaf­fen. Das war in die­sem Fall eine ganz beson­de­re Her­aus­for­de­rung., aber wir haben es geschafft. Wir woll­ten hier­mit eine gut eta­blier­te Ein­rich­tung in die Zukunft brin­gen!“ Nach einer lan­gen schwie­ri­gen Bau­pha­se sei dies gelun­gen. Er wünsch­te „Kin­dern, Eltern und Erzieher*innen ganz vie­le tol­le Ein­drü­cke und rich­te­te an den Trä­ger­ver­ein die Hoff­nung, „dass Sie uns wei­ter unterstützen!“

Das haben „Die Rotz­na­sen unbe­dingt vor, wie Eltern­bei­rat Phil­ipp Haid beton­te. Die Fer­tig­stel­lung des Kin­der­gar­tens in der Sude­ten­stra­ße 18a sei ein wei­te­rer wich­ti­ger Mei­len­stein in der erfolg­rei­chen Geschich­te des Trä­ger­ver­eins: „Wir, der Rotz­na­sen Forch­heim e.V., sind ger­ne Trä­ger einer Kin­der­ta­ges­stät­te in Forch­heim, über­neh­men hier­für gesell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung und sind inzwi­schen auch gut ange­wach­sen. Aus der klei­nen Eltern­in­itia­ti­ve im Jahr 2005 mit einer Grup­pe in einem Pri­vat­haus sind inzwi­schen zwei Lie­gen­schaf­ten, 36 Krip­pen­kin­der in drei Grup­pen und 45 Kin­der­gar­ten­kin­der in zwei Grup­pen gewor­den – Ten­denz wei­ter wachsend!“