Durch den Ser­vice unter dem Mot­to „Fami­li­en­kas­se: Wir hel­fen Fami­li­en vor Ort“ zie­hen die Agen­tur für Arbeit, der Land­kreis mit der Stadt Coburg und die dazu­ge­hö­ri­gen Job­cen­ter gemein­sam an einem Strang. Um Fami­li­en den Zugang zu erleich­tern, bie­tet die Fami­li­en­kas­se wie­der Sprech­stun­den per­sön­lich vor Ort in Coburg an. Hier kön­nen die Fami­li­en alle Fra­gen zum Kin­der­geld oder Kin­der­zu­schlag stel­len, Anspruch auf Leis­tun­gen vor­rech­nen oder die Anträ­ge direkt stel­len. Um mög­lichst auf ein­fa­chem Weg alle Fra­gen direkt, pro­fes­sio­nell und umfas­send für alle Bür­ger zu klä­ren, fin­den die Ter­mi­ne jeweils für alle Fami­li­en aus der Stadt Coburg und dem Land­kreis gemein­sam statt. Dafür wird jeweils in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr extra ein Mit­ar­bei­ter der Fami­li­en­kas­se direkt vor Ort sein. 24.07. im Job­cen­ter Coburg Land (Wil­helm-Ruß-Stra­ße 3) Ter­min­ver­ein­ba­rung: 09561 705273 08.10. in der Agen­tur für Arbeit in Coburg (Kano­nen­weg 25) Ter­min­ver­ein­ba­rung: 09561 93309