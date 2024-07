Feri­en­ak­ti­on für alle Schü­ler und Schü­le­rin­nen vom 25.07.20204 bis 14.09.2024: In den Som­mer­fe­ri­en heißt es auch die­ses Jahr wie­der: „Lesen was geht“! Denn die Stadt­bü­che­rei Forch­heim lädt zum all­jähr­li­chen Som­mer­fe­ri­en-Leseclub ein. Das Prin­zip ist ein­fach: Bücher lesen, Bücher bewer­ten, Bewer­tungs­kar­te abge­ben, Stem­pel sam­meln und am Ende einen tol­len Haupt­preis gewin­nen! Anmel­dun­gen zum Leseclub sind ab dem 25.07.2024 in der Büche­rei mög­lich. Der Som­mer­fe­ri­en-Leseclub ist eine Akti­on der Forch­hei­mer Stadt­bü­che­rei inner­halb einer bay­ern­wei­ten Akti­on zur Leseförderung.

Alle Schü­ler und Schü­le­rin­nen, von der Grund­schu­le bis zu wei­ter­füh­ren­den Schu­len, kön­nen mit­ma­chen. Die Aus­wahl ist groß: gele­sen wer­den kön­nen fast alle Kin­der- und Jugend­bü­cher der Stadt­bü­che­rei. Die aller­neu­es­ten Bücher, die extra für den Som­mer­fe­ri­en-Leseclub ange­schafft wur­den, sind zudem mit einem extra Auf­kle­ber gekenn­zeich­net. Der Som­mer­fe­ri­en­le­seclub beginnt in der Forch­hei­mer Stadt­bü­che­rei am 25.07.2024 und geht bis 14.09.2024. Wer in die­sem Zeit­raum schon ein Buch gele­sen und bewer­tet hat, wird mit einer Urkun­de aus­ge­zeich­net. Für den oder die Meist­le­sen­de gibt es außer­dem einen tol­len Haupt­preis zu gewinnen.

Außer­dem sind alle, die sich beim Som­mer­fe­ri­en-Leseclub anmel­den, herz­lich zur gro­ßen Abschluss­ver­an­stal­tung am Mitt­woch, 18.09.2024, 16.00 – 18.00 Uhr ein­ge­la­den. Unser Abschluss­fest fin­det die­ses Jahr zum ers­ten Mal im Jun­gen Thea­ter Forch­heim statt, wo Ste­phan Knö­sel aus sei­nem Buch „Mas­ter of Dis­as­ter“ vor­le­sen wird. Für die Lesung ist eine Anmel­dung nötig.