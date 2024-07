Land­kreis Bam­berg und Kom­mu­nen finan­zie­ren Sand­ker­wa-Express 202.

Damit die Land­kreis­bür­ge­rin­nen und Land­kreis­bür­ger am Sand­ker­wa-Frei­tag und Sand­ker­wa-Sams­tag ohne Park­platz­sor­gen in die Innen­stadt und bequem zurück nach Hau­se kom­men, finan­zie­ren der Land­kreis Bam­berg und fast alle Kom­mu­nen in die­sem Jahr erst­mals gemein­sam den Sand­ker­wa-Express. Die Fahr­ten wer­den auch in die­sem Jahr durch die Regio­nal­bus­un­ter­neh­men Basel, Has­ler, Hüm­mer, Metz­ner, Metz­ner-Hen­ne­mann, Spör­lein und Stütz durchgeführt.

Die Hin- und Rück­fahrt kos­tet 10,00 Euro. Die Rück­fahr­ten erfol­gen zwi­schen 23:45 Uhr und 2:30 Uhr von der Hal­te­stel­le Mar­kus­platz oder von der Hal­te­stel­le Tief­ga­ra­ge Geyerswörth.

Die Fahr­plä­ne sind in der Info­thek im Land­rats­amt Bam­berg, in den Gemein­de-ver­wal­tun­gen, den Geschäfts­stel­len der Spar­kas­se Bam­berg und bei den Bus­un­ter­neh­men erhältlich.

Online sind die Fahr­plä­ne zu fin­den unter land​kreis​-bam​berg​.de/​A​k​t​u​e​l​l​e​s​-​P​r​o​j​e​k​te/