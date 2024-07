Der Senio­ren­bei­rat der Stadt Forch­heim hat in Koope­ra­ti­on mit der Spar­kas­se Forch­heim das Pro­jekt „Mobil sein mit der MobiCard“ ins Leben geru­fen. Ab dem 01.08.2024 kön­nen ein­kom­mens­schwa­che Bürger*innen sich bei der Stadt Forch­heim die sog. MobiCard des Ver­kehrs­ver­bun­des Groß­raum Nürn­berg (VGN) aus­lei­hen. Die­ses Ange­bot soll Haus­hal­te ent­las­ten, indem es die Kos­ten für Mobi­li­tät senkt. Das Pro­jekt beginnt zunächst mit einer Test­pha­se von einem Jahr. Danach sol­len Nach­fra­ge und Umsetz­bar­keit eva­lu­iert wer­den. Mit der MobiCard Tarif­stu­fe 10T kön­nen bis zu sechs Per­so­nen (davon max. zwei ab 18 Jah­re) werk­tags ab 09:00 Uhr, an Wochen­en­den und Fei­er­ta­gen ganz­tags, alle öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel des Regio­nal­ver­kehrs des gesam­ten VGN nut­zen. Vor­aus­set­zun­gen: Die MobiCard lei­hen kön­nen Bürger*innen, die in Forch­heim woh­nen, über 60 Jah­re alt sind, den Forch­heim­Pass besit­zen oder eine oder meh­re­re der fol­gen­den Leis­tun­gen empfangen:

• Bür­ger­geld, Wohngeld

• Grund­si­che­rung im Alter und bei Erwerbsminderung

• Hil­fe zum Lebensunterhalt

• Leis­tun­gen zum Lebens­un­ter­halt in Pfle­ge­fa­mi­li­en oder Jugend­hil­fe Einrichtungen

• Gering­ver­die­ner, Seni­or und Senio­rin­nen, Rent­ner und Rent­ne­rin­nen, deren Net­to­ein­kom­men unter­halb der aktu­ell gül­ti­gen Armuts­ge­fähr­dungs­schwel­le liegt Die Berech­tig­ten kön­nen die Kar­te, durch Vor­la­ge oder Nach­weis der oben genann­ten Vor­aus­set­zun­gen, für ein bis zwei Tage aus­lei­hen. Der Nach­weis muss nicht das Ori­gi­nal sein, ein Foto und der Per­so­nal­aus­weis oder der Forch­heim­Pass genügen.

Reser­vie­run­gen wer­den gern in der Stadt­ver­wal­tung im Amt für Jugend, Bil­dung, Sport und Sozia­les unter der Tel.-Nr. 09191 714–454 in der Zeit von Mon­tag bis Frei­tag von 08:00 bis 14:00 Uhr oder über die E‑Mail-Adres­se seniorenbeirat@​forchheim.​de ent­ge­gen­ge­nom­men. Die Abho­lung und Rück­ga­be erfolgt im Amt für Jugend, Bil­dung, Sport und Sozia­les in der Klos­ter­str. 6, 1. OG, in Forch­heim.