Am Sams­tag, 20. Juli 2024 um 20 Uhr lädt das Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um in Tüchers­feld zum unver­gess­li­chen „Music under Rocks“-Event ein. Der Vor­ver­kauf der Tickets für das Open-Air-Ereig­nis ist online gestar­tet. Unter dem Ster­nen­him­mel der Frän­ki­schen Schweiz und im Schat­ten der iko­ni­schen Zwil­lings­fel­sen erwar­tet Sie im Hof des Frän­ki­sche Schweiz-Muse­ums eine musi­ka­li­sche Zeit­rei­se in die Ära der groß­ar­tigs­ten Gitar­ren­le­gen­den. Die Pro­fi­mu­si­ker mit und um Oli­ver Stef­fen ent­füh­ren Sie mit ihrem Pro­gramm „Antho­lo­gy of Gui­tar Clas­sics“ in die gol­de­nen Zei­ten von Jimi Hen­drix, Jeff Beck und Joe Bona­mas­sa. Erle­ben Sie ab 20 Uhr ein meis­ter­haf­tes Kon­zert hand­ge­mach­ter Musik von Rock Gala­xy, das Nost­al­gie mit fri­schem Wind ver­eint. Der För­der­kreis Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um e.V. bie­tet Geträn­ke im Muse­ums­hof an. Ein­lass ist ab 19 Uhr. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets online auf www​.fsmt​.de für 16 Euro und tau­chen Sie ein in eine Som­mer­nacht vol­ler legen­dä­rer Gitar­ren­klän­ge! Datum: Sams­tag, 20. Juli 2024 Uhr­zeit: 20 Uhr Tickets im VVK: 16 € Ort: Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um, Am Muse­um 5, 91278 Pottenstein