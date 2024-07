Die Repa­ra­tur­ar­bei­ten der defek­ten Gas­lei­tung an der Kreu­zung Ernst-Reu­ter­Stra­ße/­Leo­pold­stra­ße dau­ern vor­aus­sicht­lich noch eini­ge Tage an. Nach­dem hier am Diens­tag­mor­gen bei einer Rou­ti­ne-Kon­trol­le aus­tre­ten­des Gas fest­ge­stellt wor­den war, hat­ten die Stadt­wer­ke Hof in Zusam­men­ar­beit mit der Fir­ma Luding bis in die Abend­stun­den hin­ein an der Scha­dens­be­he­bung gearbeitet.

Um das Gas umzu­lei­ten und den Scha­den zu loka­li­sie­ren, muss­ten ins­ge­samt vier Löcher gegra­ben wer­den. Damit im betrof­fe­nen Bereich die Gas­lei­tung aus­ge­tauscht wer­den kann, muss nun eines der Löcher ver­grö­ßert wer­den. Auf­grund des hohen Auf­wands ist des­halb davon aus­zu­ge­hen, dass die Repa­ra­tur­ar­bei­ten noch meh­re­re Tage andau­ern werden.

„Wir bedan­ken uns bei allen Betrof­fe­nen für ihr Ver­ständ­nis und bei allen Ein­satz­kräf­ten und Mit­ar­bei­tern für ihren pro­fes­sio­nel­len Ein­satz und die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit“, sagt Jean Petr­ahn, Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Hof.

Für die Zeit der Repa­ra­tur­ar­bei­ten bleibt die Leo­pold­stra­ße in Rich­tung Ernst-Reu­ter-Stra­ße für den Ver­kehr ein­sei­tig gesperrt. Die Zufahrt zum Kun­den­park­platz der Metz­ge­rei Her­pich ist mög­lich. Die Ernst-Reu­ter-Stra­ße ist stadt­aus­wärts im Kreu­zungs­be­reich ein­sei­tig befahrbar.

Für den Lini­en­ver­kehr erge­ben sich fol­gen­de Ein­schrän­kun­gen: Die Linie 1501 bedient nur in Rich­tung Hei­de­weg. Fahr­gäs­te müs­sen in Rich­tung Son­nen­platz bereits an den Hal­te­stel­len Tor­haus­stra­ße (‘7 und ‘37) und Zie­gel­acker (‘8 und ‘38) in Rich­tung stadt­aus­wärts ein­stei­gen um zum Son­nen­platz zu gelan­gen. Die Lini­en 15E3 und 1516 sind von der Umfah­rung nicht betroffen.