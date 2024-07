Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Sturz vom Fahrrad

COBURG. Am Mon­tag­mor­gen stürz­te ein 13-jäh­ri­ger Bub allein­be­tei­ligt im Küren­grund von sei­nem Fahr­rad und zog sich hier­bei meh­re­re Prel­lun­gen und Schürf­wun­den zu. Außer­dem brach dem Schü­ler ein Schnei­de­zahn ab. Nach ers­ten Erkennt­nis­sen rutsch­te der Jun­ge beim Abbie­gen in den dort ver­lau­fen­den Fuß- und Rad­weg vom Hin­ter­rad sei­nes Bikes weg und kam dar­auf­hin zu Fall. Eine hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe nahm den Sach­ver­halt am Unfall­ort auf. Der zeit­gleich ver­stän­dig­te Ret­tungs­dienst ver­brach­te den Jun­gen zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum Coburg. Um das Fahr­rad des Jun­gen küm­mer­te sich der eben­falls zwi­schen­zeit­lich ver­stän­dig­te Vater. Der jun­ge Mann hat­te bei dem Sturz vom Fahr­rad kei­nen Helm getra­gen. Dass trotz­dem nur rela­tiv leich­te Ver­let­zun­gen die Fol­ge waren, dürf­te nur glück­li­chen Umstän­den zu ver­dan­ken sein. Die Poli­zei appel­liert an alle Rad­fah­rer beim Fah­ren einen geeig­ne­ten Helm zu tra­gen, um Ver­let­zun­gen zu minimieren.

Unfall­fluch­ten

COBURG UND EBERS­DORF BEI COBURG, LKR. COBURG. Zwei Ver­kehrs­un­fäl­le mit Fah­rer­flucht wur­den der Cobur­ger Poli­zei am Diens­tag im Lau­fe des Tages gemeldet.

Die ers­te Flucht ereig­ne­te sich in der Zeit von Sams­tag bis Mon­tag in der Kanal­stra­ße. Unbe­rührt setz­te der Ver­ur­sa­cher sei­ne Fahrt fort, nach­dem er dort einen abge­stell­ten Mer­ce­des Sprin­ter an der Fah­rer­sei­te im hin­te­ren Bereich streif­te und somit einen Scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro verursachte.

Der zwei­te Fahr­zeug­füh­rer der sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­cher nicht nach­kam, hat in der Can­ter Stra­ße am Diens­tag um 11.30 Uhr einen ord­nungs­ge­mäß gepark­ten schwar­zen BMW am Außen­spie­gel tou­chiert. Der dabei ent­stan­de­ne Scha­den wird mit rund 300 Euro beziffert.

In bei­den Fäl­len ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Unfall­flucht gegen Unbe­kannt und bit­tet Zeu­gen, die jeweils Anga­ben zum Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug machen kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.

Qualm aus Kel­ler­ge­schoss sorgt für den Ein­satz von Rettungskräften

UNTER­SIE­MAU, LKR. COBURG. Eine nicht aus­ge­schal­te­te Herd­plat­te sorg­te am Diens­tag für den Ein­satz von Poli­zei, Feu­er­wehr und Ret­tungs­dienst in Bir­kach am Forst.

Der Eigen­tü­mer eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses stell­te kurz nach 14.00 Uhr Rauch in sei­nem Kel­ler fest und ver­stän­dig­te dar­auf­hin sei­nen Nach­barn und die Ret­tungs­leit­stel­le. Ursäch­lich war eine Papier­rol­le und Arbeits­hand­schu­he, die auf dem ein­ge­schal­te­ten Herd abge­legt waren. Dank des schnel­len Ein­grei­fens der Feu­er­wehr konn­te ein Brand ver­hin­dert wer­den. Nach ers­ten Erkennt­nis­sen wur­de kei­ner der bei­den älte­ren Herr­schaf­ten ver­letzt. Jedoch um eine Rauch­gas­ver­gif­tung aus­zu­schlie­ßen, wur­de der 73-jäh­ri­ge Geschä­dig­te sowie sein 75-jäh­ri­ger Nach­bar vor­sorg­lich ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht. Ein Sach­scha­den ent­stand nicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ret­tungs­dienst­fahr­zeug angefahren

Kro­nach: Am Diens­tag­nach­mit­tag zwi­schen 14:00 und 14:30 Uhr kam es in der Frie­se­ner Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein Ein­satz­fahr­zeug des BRK (BMW X3) war in die­ser Zeit vor dem Senio­ren­wohn­heim bzw. vor der Not­auf­nah­me gestan­den und wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer an der hin­te­ren Stoß­stan­ge ange­fah­ren. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 2000,- Euro. Vom Scha­dens­ver­ur­sa­cher fehlt der­zeit jede Spur.

Holz­gar­ten­zaun demoliert

Kro­nach: In der Rodach­er Stra­ße, Höhe Haus­num­mer 3a, wur­de in der Zeit von Mon­tag auf Diens­tag ein Holz­gar­ten­zaun mut­wil­lig beschä­digt. Der oder die unbe­kann­ten Täter hat­ten drei der Zaun­lat­ten her­aus­ge­ris­sen und hier­bei einen Scha­den von etwa 200,- Euro ver­ur­sacht. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Pkw beschä­digt

Kulm­bach. Am Mon­tag, 15.07.2024 in der Zeit von 17 Uhr bis 17:15 Uhr wur­de ein blau­er Maz­da, wel­cher auf dem Park­platz am Bahn­hof abge­stellt war, am rech­ten Kot­flü­gel beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher küm­mer­te sich nicht um den Vor­fall. Es könn­te sich wahr­schein­lich um einen schwar­zen Bus / Trans­por­ter han­deln, die­ser park­te dane­ben. Der Sach­scha­den am Fahr­zeug des Geschä­dig­ten beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Wer etwas beob­ach­tet hat, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei in Kulm­bach unter 09221 / 609–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Beschä­di­gun­gen am Soccercourt

Kulm­bach – In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag hat­ten unbe­kann­te Täter am Soc­cer­court unter­halb der Ber­li­ner Brü­cke / Am Schwimm­bad ran­da­liert. Die Täter hat­ten meh­re­re Zaun­lat­ten sowie die dor­ti­ge Sitz­bank beschä­digt. Die Höhe des ent­stan­de­nen Sach­scha­dens beträgt ca. 300 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Kulm­bach unter 09221 / 609–0 in Ver­bin­dung zu setzen.