Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Kurz abge­stell­ten Roll­stuhl gestohlen

BAM­BERG. Nur eine hal­be Stun­de reich­te aus, um einen vor einer Haus­tü­re in der Pödel­dor­fer Stra­ße abge­stell­ten Roll­stuhl zu steh­len. Der Eigen­tü­mer stell­te die­sen am Mitt­woch­früh gegen 00:45 Uhr dort ab, um gegen 1:15 Uhr fest­zu­stel­len, dass der blaue Kran­ken­fahr­stuhl im Wert von ca. 3.000 Euro weg war.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Drei von fünf Laden­die­be erwischt

BAM­BERG. Diens­tag­nach­mit­tag wur­den in einem Super­markt an der Pro­me­na­de drei Jugend­li­che dabei beob­ach­tet, wie sie gemein­schaft­lich meh­re­re Arti­kel stah­len. Ins­ge­samt steck­ten sie Arti­kel im Wert von ins­ge­samt ca. 4,70 Euro ein und woll­ten den Laden ver­las­sen, ohne die­se zu bezah­len. Wäh­rend Zwei von ihnen flüch­ten konn­ten, konn­te ein 15-Jäh­ri­ger vom Geschäfts­füh­rer gestellt werden.

Eine Stun­de spä­ter wur­de eine 36-Jäh­ri­ge in einem Super­markt in der Lud­wig­stra­ße dabei beob­ach­tet, wie sie mit meh­re­ren Arti­keln im Arm durch die Gän­ge ging. An der Kas­se bezahl­te sie aller­dings nur Zwei. Bei der Über­prü­fung ihrer Tasche, konn­ten Gar­ne­len und Scho­ko­la­de im Wert von ca. 16 Euro auf­ge­fun­den wer­den, die sie wohl ver­gaß zu bezahlen.

Eine wei­te­re Stun­de spä­ter wur­de eben­falls in dem Super­markt ein 27-Jäh­ri­ger beim Dieb­stahl eines Sni­ckers im Wert von 1,69 Euro erwischt.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ein in der Fische­rei abge­stell­tes und abge­sperr­tes wei­ßes Trek­king­rad der Mar­ke Giant wur­de zwi­schen Diens­tag, 09.07.2024 und Mon­tag, 15.07.2024 von Unbe­kann­ten ent­wen­det. Das Fahr­rad samt Schloss hat noch einen Wert von ca. 310 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Nach­träg­lich Unfall­be­tei­lig­te gesucht

BAM­BERG. Bereits am Sams­tag, 13.07.2024 gegen 19:15 Uhr befuhr eine 75-Jäh­ri­ge mit ihrem Pedelec die Austra­ße in Rich­tung Unte­re Brü­cke, als aus der Jesui­ten­stra­ße eine Unbe­kann­te mit ihrem E‑Scooter kam und es kam aus Unacht­sam­keit zum Zusam­men­stoß. Die E‑S­coo­ter-Fah­re­rin und ihre Mit­fah­re­rin ent­schul­dig­ten sich bei der Rad­fah­re­rin und anschlie­ßend trenn­ten sich die Unfall­be­tei­lig­ten ohne Per­so­na­li­en aus­zu­tau­schen. Bei dem Zusam­men­stoß ver­letz­te sich die Rad­le­rin leicht, wes­halb nach den Bei­den Frau­en gesucht wird. Die­se möch­ten sich bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 melden.

Rausch durf­te in der Zel­le aus­ge­schla­fen werden

BAM­BERG. In der Bren­ner­stra­ße wur­de am Diens­tag­abend gegen 19:45 Uhr ein 72-Jäh­ri­ger von der Poli­zei Bam­berg dabei beob­ach­tet, wie er in Schlan­gen­li­ni­en mit sei­nem Fahr­rad auf dem Geh­weg unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le konn­te er sich kaum auf den Bei­nen hal­ten. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab 1,86 Pro­mil­le. Als ihm eröff­net wur­de, er dür­fe sei­ne Fahrt nicht fort­set­zen und dass, das Fahr­rad vor Ort abge­stellt wer­den müs­se, wur­de er zuneh­mend aggres­siv. Auf dem Weg zur Blut­ent­nah­me muss­te er gefes­selt wer­den, dann bespuck­te er noch die Beam­ten und den Arzt. Da er sich über­haupt nicht beru­hig­te, durf­te er sei­nen Rausch in der Zel­le ausschlafen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAU­NACH. Am Diens­tag­mit­tag gegen kurz nach 13:00 Uhr kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einem Pkw und einem Fahr­rad. Der Fahr­rad­fah­rer fuhr dem Pkw-Fah­rer, wel­cher ver­kehrs­be­dingt an einer Kreu­zung anhal­ten muss­te, aus Unacht­sam­keit von hin­ten ins Heck. Dabei stürz­te der Rad­fah­rer und zog sich Schürf­wun­den an den Armen und Knien zu. Das Fahr­rad des Gestürz­ten blieb unbe­schä­digt. Ein Sach­scha­den in Höhe von cir­ca 1000 Euro wur­de bei dem Pkw fest­ge­stellt. Die Heck­klap­pe und das lin­ke Rück­licht wur­den beschä­digt, die Heck­klap­pe ein­ge­dellt und die Plas­tik­ab­de­ckung des Rück­lichts war gebrochen.

Der min­der­jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­rer wur­de münd­lich verwarnt.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Im Zeit­raum zwi­schen Frei­tag, 20:00 Uhr und Diens­tag, 11:00 Uhr wur­de ein gepark­ter Pkw in einer Park­bucht von einem Unbe­kannt ange­fah­ren. Die lin­ke Fahr­zeug­sei­te, mit­tig, wur­de ein­ge­drückt und es ent­stand ein Sach­scha­den von cir­ca 5000 Euro. Auf­grund der Höhe in der der Scha­den ent­stand wird ver­mu­tet, dass es sich bei dem Tat­fahr­zeug, um einen Lkw handelte.

Zeu­gen, die Anga­ben zur Tat machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Brum­mi­fah­rer wird schwarz vor Augen

Sta­del­ho­fen. Am frü­hen Mitt­woch­mor­gen begann ein 50-jäh­ri­ger Brum­mi­fah­rer sei­ne Tour nach einer aus­gie­bi­gen Ruhe­pau­se auf dem Park­platz Para­dies­tal. Als er mit dem Sat­tel­zug auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth fuhr, wur­de ihm jedoch laut sei­nen eige­nen Anga­ben kurz vor der Anschluss­stel­le Roß­dorf am Berg plötz­lich „schwarz vor Augen“. Der Sat­tel­zug kam im seich­ten Win­kel nach links von der Fahr­bahn ab und schleif­te ca. 200m ent­lang der Mit­tel­schutz­plan­ke bevor er sich dar­in ver­keil­te und zum Still­stand kam. Der Fah­rer blieb unver­letzt und ver­spür­te auch kei­ne medi­zi­ni­schen Pro­ble­me mehr. Der Sat­tel­zug muss­te gebor­gen und die Fahr­bahn gerei­nigt wer­den. Die gesam­te lin­ke Sei­te des Sat­tel­zu­ges wur­de erheb­lich beschä­digt, eben­so wie 60 Fel­der der Mit­tel­schutz­plan­ke. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der Vor­wurf der Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs auf­grund kör­per­li­cher Män­gel muss nun durch die Staats­an­walt­schaft geprüft wer­den und ein ent­spre­chen­des Ermitt­lungs­ver­fah­ren wur­de eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht

Göß­wein­stein. Am Diens­tag park­te eine 33-jäh­ri­ge Frau ihren grau­en Seat Ibi­za an der Zufahrt zur Lade­zo­ne auf einem Super­markt­park­platz in der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße. Als sie am Nach­mit­tag zu ihrem Auto zurück­kehr­te stell­te sie Schä­den an der Heck­klap­pe sowie an der Heck­stoß­stan­ge fest, wel­che durch ein vor­bei­fah­ren­des Fahr­zeug ent­stan­den sind. Der Sach­scha­den in Höhe von 700 EUR ent­stand in der Zeit zwi­schen 04.45 Uhr und 15.20 Uhr. Falls jemand in der genann­ten Tat­zeit etwas beob­ach­ten konn­te, bit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Mit­tei­lung unter Tel: 09194 / 7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Zu schnell gefah­ren und gegen Baum geprallt

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­nacht gegen 01:00 Uhr fuhr ein 19-Jäh­ri­ger mit sei­nem Peu­geot von Buch am Forst kom­mend in Rich­tung Lich­ten­fels. Dabei geriet er auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit im Wald­stück ins Schleu­dern und prall­te gegen einen Baum. Das Auto ging in Flam­men auf und muss­te von der Feu­er­wehr gelöscht wer­den. Der Fah­rer und sein 21-jäh­ri­ger Bei­fah­rer muss­ten leicht ver­letzt vom Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus Lich­ten­fels gebracht wer­den. Es ent­stand ein Total­scha­den von ca. 10.000 Euro.

Mer­ce­des begann zu brennen

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­abend hol­te ein 56-Jäh­ri­ger sei­ne Frau in der Bam­ber­ger Stra­ße ab. Als sie mit ihrem grau­en Mer­ce­des Vaneo schon eini­ge Meter gefah­ren waren, bemerk­ten sie Brand­ge­ruch und wur­den von umste­hen­den Pas­san­ten dar­auf auf­merk­sam gemacht, dass der Unter­bo­den ihres Pkws in Flam­men steht. Nach­dem das Auto ver­kehrs­si­cher abge­stellt war, brann­te es inner­halb weni­ger Minu­ten trotz Lösch­ver­such der Feu­er­wehr kom­plett ab. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von 15.000 Euro.

Laden­dieb erwischt

LICH­TEN­FELS. Par­füm und Kau­gum­mis im Gesamt­wert von 120 Euro ent­wen­de­te ein 61-Jäh­ri­ger am spä­ten Diens­tag­nach­mit­tag aus einem Dro­ge­rie­markt in der Main­au. Nach dem Ver­las­sen des Ladens wur­de er von einem Mit­ar­bei­ter auf­ge­hal­ten, ins Büro gebe­ten und der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe über­ge­ben. Hier fand man bei ihm noch drei hoch­wer­ti­ge Bril­len, wel­che aus einem nahe­ge­le­ge­nen Opti­ker-Geschäft gestoh­len wur­den. Er erhält Anzei­gen wegen Ladendiebstahls.

Moun­tain­bike gestohlen

ALTENKUNSTADT,LKR. LICH­TEN­FELS. Eine 28-Jäh­ri­ge stell­te am Sonn­tag gegen 01:30 Uhr ihr schwarz/​weiß/​rotes „Hai­bike“ Moun­tain­bike in der Ger­ber­gas­se ab und ver­sperr­te die­ses mit einem Ket­ten­schloss. Als sie am Mon­tag gegen 09:30 Uhr zurück­kehr­te muss­te sie fest­stel­len, dass ihr Fahr­rad im Wert von 200 Euro ent­wen­det wur­de. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Außen­spie­gel ange­fah­ren und geflohen

LICH­TEN­FELS. Ein 28-Jäh­ri­ger park­te am Diens­tag im Zeit­raum von 09:45 Uhr bis ca. 10:15 Uhr sei­nen wei­ßen Mer­ce­des Citan in der Cobur­ger Stra­ße. Beim Weg­fah­ren muss­te er fest­stel­len, dass sein lin­ker Außen­spie­gel von einer unbe­kann­ten Per­son beim Vor­bei­fah­ren tou­chiert wur­de. Es ent­stand ein Scha­den von rund 200 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall oder Ver­ur­sa­cher erbit­te die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 0957/9520–0.