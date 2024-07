Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pkw auf Park­platz angefahren

Eckental/​Eschenau – Am 16.07.2024 zwi­schen 16:40 Uhr und 17:30 Uhr tou­chier­te auf dem Park­platz eines Bau­mark­tes in der Dr.-Otto-Leich-Straße in Ecken­tal ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen par­ken­den Pkw. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ver­ließ die Ört­lich­keit ohne den Unfall der Poli­zei zu mel­den oder auf den ande­ren Fah­rer zu war­ten. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter 09131–98842-14 entgegen.

Gepark­ten Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

Ecken­tal – Forth – Im Zeit­raum von Frei­tag 12.07.2024 12 Uhr bis Mon­tag 15.07.2024 09:30 Uhr, fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer mit sei­nem Fahr­zeug gegen einen im Kir­chen­weg gepark­ten Pkw. An dem Pkw der Mar­ke VW, Far­be Grau, ent­stand an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te Sach­scha­den im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Bereich. Ohne für eine ord­nungs­ge­mä­ße Scha­dens­re­gu­lie­rung zu sor­gen, fuhr der Ver­kehrs­teil­neh­mer anschlie­ßend wei­ter. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter 09131–98842-14 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Auto mut­wil­lig zerkratzt

Am Mon­tag­mor­gen wur­de in nur weni­gen Minu­ten Park­zeit die gesam­te Bei­fah­rer­sei­te eines schwar­zen Pkw Hyun­dai Tuc­son zer­kratzt. Die Geschä­dig­te hat­te von 10.46 Uhr bis 10.51 Uhr im Gra­si­gen Weg in Höchstadt im Bereich des dor­ti­gen Kin­der­gar­tens geparkt und sah noch zwei Kin­der von ihrem Auto weg­lau­fen. Der Scha­den wird bis­lang mit 3000 Euro ange­ge­ben. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.