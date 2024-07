Das phi­lo­so­phi­sche Nacht­ca­fé in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim lädt am Mitt­woch, 24. Juli 2024 um 19.00 Uhr zum gemein­sa­men Phi­lo­so­phie­ren über das The­ma „Gene­ra­tio­nen­ge­rech­tig­keit“ ein. Den Abend eröff­net Dr. Jens Wim­mers, Phi­lo­so­phie­leh­rer, Uni­ver­si­täts­do­zent und Sach­buch­au­tor, mit einem phi­lo­so­phi­schen Impuls: „Die ers­te Gene­ra­ti­on star­tet am Null­punkt einer von Men­schen zer­stör­ten Lebens­um­welt, erlebt aber fort­an den ste­ti­gen Auf­schwung zu mehr Wohl­stand und Sicher­heit. Die nach­fol­gen­de Gene­ra­ti­on wird in die­sen Wohl­stand hin­ein­ge­bo­ren, muss aber gegen den Ver­lust von Lebens­qua­li­tät und Sicher­heit ankämp­fen, der als Fol­ge aus der Lebens­wei­se der Vor­gän­ger droht. Wel­che Gene­ra­ti­on hat das bes­se­re Leben? Wer ist dafür ver­ant­wort­lich, dass zwi­schen Gene­ra­tio­nen Gerech­tig­keit herrscht?“ Anschlie­ßend wird in Klein­grup­pen dis­ku­tiert. Im abschlie­ßen­den Ple­num wer­den die wich­tigs­ten Erkennt­nis­se vor­ge­stellt. Phi­lo­so­phi­sche Vor­kennt­nis­se sind kei­ne Vor­aus­set­zung für die­se Ver­an­stal­tung. Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den sich in der unge­zwun­ge­nen Atmo­sphä­re des Nacht­ca­fés aus­zu­tau­schen. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind erbeten.