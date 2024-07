Unter dem Mot­to „Big Band im Bad“ laden die Big Band „von der Rol­le“ der Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand und die Was­ser­wacht Neun­kir­chen am Brand herz­lich zu einem Open-Air-Kon­zert im Frei­bad Neun­kir­chen ein. Am 25. Juli 2024 um 19:30 Uhr kön­nen Sie sich einen lau­schi­gen Platz auf Ihrer Pick­nick­de­cke, Cam­ping- oder Klapp­stuhl im Frei­bad suchen und zu stim­mungs­vol­ler Musik der Big Band „von der Rol­le“ unter der Lei­tung von Edmund Rol­le unter frei­em Him­mel lau­schen. Genie­ßen Sie mit küh­len Geträn­ken und frisch Gegrill­tem den facet­ten­rei­chen Big Band Sound. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebe­ten. An die­sem Abend ist kein Bade­be­trieb mög­lich. Die Was­ser­wacht und die Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le freu­en sich mit Ihnen auf einen lau­en Som­mer­abend in gemüt­li­cher Frei­bad­ku­lis­se. Die Ver­an­stal­tung fin­det nur bei gutem Wet­ter statt!