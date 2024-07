Der lang­jäh­ri­ge Eckers­dor­fer Gemein­de­rat Wolf­gang Hai­da hat am Diens­tag sei­nen 80. Geburts­tag gefei­ert. Der ehe­ma­li­ge Poli­zei­be­am­te gehör­te dem Gre­mi­um von 1984 bis 2020 an. Von 2008 bis 2014 war er 3. Bür­ger­meis­ter und zuletzt als 2. Bür­ger­meis­ter der ers­te Ver­tre­ter von Bür­ger­meis­te­rin Sybil­le Pichl. Hai­da ist seit mehr als 50 Jah­ren Mit­glied der SPD und bis heu­te in der Par­tei aktiv. Beruf­lich lei­te­te er zuletzt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land.

Seit mehr als 50 Jah­ren ist Wolf­gang Hai­da auch ein pas­sio­nier­ter Sän­ger, zunächst in sei­nem Hei­mat­ort Bad Ber­neck und spä­ter beim Gesang­ver­ein Fan­tai­sie Donn­dorf. Seit sei­ner Grün­dung im Jahr 1999 ist der Jubi­lar auch im Freun­des­kreis für das Pfle­ge­zen­trum Fan­tai­sie aktiv.