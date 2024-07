In der KUNST­GA­LE­RIE MARI­ON KOTY­BA im Ober­ha­cken 3 in Kulm­bach fin­det am Frei­tag, den 19. Juli 2024 um 18:00 Uhr die Ver­nis­sa­ge der Aus­stel­lung „WAND­LUNG“ statt. Aus­drucks­star­ke For­men aus Kera­mik der Künst­le­rin Ros­wi­tha Mad­lon Höl­le tref­fen auf „Ocker­fel­der“ – Rost-Bil­der der Künst­le­rin Rena­te Rüd aus Pyr­baum. Die Kunst­pro­duk­ti­on als sinn­li­cher und expe­ri­men­tel­ler Vor­gang – das ist es, was die Kera­mi­ke­rin und die Male­rin ver­bin­den. Denn die Arbei­ten der bei­den sind aus­drucks­star­ke Zeug­nis­se eines zum Teil auto­nom ver­lau­fen­den Schaf­fens­pro­zes­ses. Ris­se, Ver­let­zun­gen und Ver­krus­tun­gen auf den Expo­na­ten tre­ten dazu den archai­schen Beweis an. Die Aus­stel­lung ist ein har­mo­ni­scher Gleich­klang an Form und Farb­ge­bung zwi­schen Male­rei und Plas­tik. Herz­li­che Ein­la­dung an alle Inter­es­sier­te. Die Aus­stel­lung kann vom 20.07. bis 30.08.2024 Do. + Fr. von 14:00 – 18:00 Uhr, Sa. von 12:00–15:00 Uhr und nach Ver­ein­ba­rung besich­tigt wer­den. Ver­nis­sa­ge: 19. Juli 2024 um 18:00 Uhr