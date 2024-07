Die Pro­fes­sur für Poli­ti­sche Geo­gra­phie der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ent­wi­ckelt der­zeit einen digi­ta­len Zwil­ling des bekann­ten Stadt­mo­dells von Bay­reuth im Jahr 1763. In Koope­ra­ti­on mit dem His­to­ri­schen Muse­um soll so das Mark­gräf­li­che Bay­reuth für Muse­ums­be­su­che­rin­nen und ‑besu­cher sowie Stu­die­ren­de erleb­bar gemacht wer­den. Um dies zu errei­chen, setzt das Pro­jekt auch auf den Ein­satz von Vir­tu­al Rea­li­ty Bril­len. Dies soll es Besu­chern ermög­li­chen, das his­to­ri­sche Bay­reuth selbst­stän­dig zu erkun­den und mehr über die Stadt des 18. Jahr­hun­derts zu erfah­ren. Über den aktu­el­len Stand der Arbei­ten kön­nen sich Inter­es­sier­te am Frei­tag, 19. Juli, von 12 bis 15 Uhr, im His­to­ri­schen Muse­um am Kirch­platz, Bay­reuth informieren.