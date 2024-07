In den nächs­ten Jah­ren und Jahr­zehn­ten wird sich die Bevöl­ke­rung in Deutsch­land stark ver­än­dern: Die Men­schen wer­den älter und vie­le älte­re Pfle­ge­kräf­te gehen in Ren­te. Mit dem demo­gra­fi­schen Wan­del wird die Pfle­ge immer wich­ti­ger. Vie­le Fami­li­en kön­nen die älte­re Gene­ra­ti­on nicht mehr zu Hau­se betreu­en, wes­halb Tages­pfle­ge­ein­rich­tun­gen an Bedeu­tung gewin­nen. Um sich ein Bild zu machen und mit Exper­ten zu spre­chen, orga­ni­sier­te Kreis­vor­sit­zen­de Susan­ne Bock von Wül­fin­gen für die Frei­en Wäh­ler des Land­krei­ses Lich­ten­fels den Besuch bei der Tages­pfle­ge „Am Mühl­bach“ in Burg­kunst­adt, eine Ein­rich­tung des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes (BRK) Lichtenfels.

Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak und Ein­rich­tungs­lei­te­rin Sabi­ne Grie­ßer hieß die Kom­mu­nal­po­li­ti­ker herz­lich will­kom­men und führ­te sie durch die Ein­rich­tung. Die Füh­rung durch die gemüt­lich ein­ge­rich­te­ten Räu­me der Tages­pfle­ge zeig­te die Viel­sei­tig­keit des Ange­bots. Die Tages­pfle­ge ist eine Ein­rich­tung, in der die älte­ren Gäs­te tags­über betreut wer­den, damit pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge Zeit für sich oder ihren Beruf haben. Für älte­re Mit­men­schen ist es eine Mög­lich­keit, ihren Tag mit Unter­stüt­zung zu bewäl­ti­gen oder abwechs­lungs­rei­cher zu gestal­ten. Neben gemein­sa­men Mahl­zei­ten gibt es ein brei­tes Rah­men­pro­gramm mit Malen, Bas­teln, Musik und mehr. Dane­ben gehört das täg­li­che gemein­sa­me Lesen und Dis­ku­tie­ren der Tages­zei­tung zum fes­ten Tages­ab­lauf. „Mei­ne Gäs­te ver­fol­gen das Gesche­hen in ihrer Hei­mat sehr genau“, so Lei­te­rin Grie­ßer. Die eige­nen Ruhe­räu­me mit beque­men Ruhe­ses­seln für die Ruhe­pha­sen ani­mier­ten Hei­ner Kun­zel­mann und Georg Deu­er­ling zum Pro­be­lie­gen. „Hier lässt es sich aus­hal­ten“, so die ein­hel­li­ge Mei­nung der beiden.

Lei­der wird die Tages­pfle­ge oft fälsch­li­cher­wei­se mit einem Alten­heim-Auf­ent­halt gleich­ge­setzt. Dabei schla­fen die Gäs­te der Tages­pfle­ge zu Hau­se und ver­brin­gen nur den Tag in der Ein­rich­tung, was für sie und ihre Ange­hö­ri­gen eine gro­ße Ent­las­tung bedeu­tet. Hei­ner Kun­zel­mann frag­te nach der aktu­el­len Bele­gung und dem Ein­zugs­ge­biet. Hier wur­de auf noch freie Kapa­zi­tä­ten und den Hol- und Bring­ser­vice ein­ge­gan­gen. Ein Gast kommt aus Wun­ken­dorf nach Burg­kunst­adt. Wäh­rend vie­le Gäs­te den Fahr­ser­vice in Anspruch neh­men, kommt ein älte­rer Herr mit sei­nem eige­nen Pkw. Auch The­men wie der Man­gel an Fach­kräf­ten, finan­zi­el­le Belas­tun­gen für die Ein­rich­tung und Gäs­te sowie die Kom­ple­xi­tät des Pfle­ge­sys­tems wur­den von den Andrea Hoch und Heinz Pet­te­rich ange­spro­chen. Sabi­ne Grie­ßer ist die Kom­ple­xi­tät bewusst und steht der Bür­ger­schaft gern für Gesprä­che zur Ver­fü­gung, um Betrof­fe­ne und deren Ange­hö­ri­ge über die Ange­bo­te der Tages­pfle­ge zu infor­mie­ren. „Jeder Fall ist anders, des­halb vor­bei­kom­men, das Gespräch suchen und sich umschau­en“, lau­tet ihr Appell.

Nach dem Besuch in der Tages­pfle­ge fand im Hotel Drei Kro­nen die Kreis­sit­zung der Frei­en Wäh­ler statt. Hier wur­den inten­siv die The­men des Kreis­aus­schus­ses dis­ku­tiert, dar­un­ter Regio­med, die zukünf­ti­ge finan­zi­el­le Situa­ti­on des Land­krei­ses, aber auch kom­mu­na­le Auf­ga­ben wie der Bau und die Sanie­rung von Schu­len. Die Frei­en Wäh­ler sehen viel­fäl­ti­ge finan­zi­el­le Her­aus­for­de­run­gen auf den Land­kreis und sei­ne Kom­mu­nen zukom­men. Sie wer­den sich wei­ter­hin für die Belan­ge der Bür­ger und trans­pa­ren­te Ent­schei­dun­gen in der Kom­mu­nal­po­li­tik ein­set­zen. Gera­de durch die aktu­el­le Situa­ti­on bei Regio­med und der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung wer­te­te Kreis­vor­sit­zen­de Bock von Wül­fin­gen den Besuch in der Tages­pfle­ge „Am Mühl­bach“ als einen wich­ti­gen Schritt, um die Ange­bo­te sol­cher Ein­rich­tun­gen bekann­ter zu machen und Vor­ur­tei­le abzubauen.

Die Frei­en Wäh­ler sehen sich auch als Netz­wer­ker und freu­en sich über die Mög­lich­keit, hin­ter die Kulis­sen zu schau­en und mit Exper­ten zu spre­chen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Tages­pfle­ge und zum BRK fin­den Inter­es­sier­te auf der Home­page des BRK Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels. (https://​www​.kvlich​ten​fels​.brk​.de/​a​n​g​e​b​o​t​e​/​s​e​n​i​o​r​e​n​-​u​n​d​-​p​f​l​e​g​e​/​t​a​g​e​s​p​f​l​e​g​e​.​h​tml).