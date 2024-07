Unter der Lei­tung von Haupt­lösch­meis­ter Wolf­gang Peehs von der Feu­er­wehr Buben­reuth fand in den ver­gan­ge­nen Wochen ein Maschi­nis­ten­lehr­gang statt, der ges­tern mit der abschlie­ßen­den Prü­fung sei­nen Höhe­punkt erreich­te. Ins­ge­samt drei­zehn Feu­er­wehr­män­ner und ‑frau­en, neun aus Möh­ren­dorf und vier aus Buben­reuth, nah­men an die­sem inten­si­ven Trai­ning teil. Der Lehr­gang kon­zen­trier­te sich auf die Hand­ha­bung von Feu­er­lösch­krei­sel­pum­pen und Trag­kraft­sprit­zen, essen­zi­el­le Werk­zeu­ge für den effek­ti­ven Ein­satz im Brand­fall. Dar­über hin­aus wur­den die Teil­neh­mer in der Bedie­nung ver­schie­de­ner Klein­ge­rä­te wie Motor­sä­gen und Tauch­pum­pen geschult. Heu­te war der gro­ße Tag: Unter den kri­ti­schen Augen von Kreis­brand­in­spek­tor Chris­ti­an Bühl, dem Gebiets­kreis­brand­meis­ter Jens Ham­merl sowie den Kom­man­dan­ten der Weh­ren leg­ten die Teil­neh­mer ihre Prü­fun­gen ab. Alle drei­zehn Teil­neh­mer bestan­den mit Bra­vour und bewie­sen somit ihre her­vor­ra­gen­de Vor­be­rei­tung und ihr Enga­ge­ment. „Wir gra­tu­lie­ren den Teil­neh­mern herz­lich zu ihrem Erfolg und wün­schen ihnen auf ihrem wei­te­ren Weg bei der Feu­er­wehr alles Gute und stets ein glück­li­ches Händ­chen,“ sag­te Haupt­lösch­meis­ter Peehs nach der erfolg­rei­chen Prü­fung. Die Kreis­brand­in­spek­ti­on ist stolz auf ihre neu­en Maschi­nis­ten und bedankt sich bei allen Betei­lig­ten für ihre Unter­stüt­zung und ihr Enga­ge­ment wäh­rend des Lehrgangs.