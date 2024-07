Vor Ein­tritt in die Tages­ord­nung und im Anschluss an die öffent­li­che Gemein­de­rats­sit­zung fin­det eine Bür­ger­fra­ge­stun­de statt

1. Geneh­mi­gung der öffent­li­chen Nie­der­schrif­ten vom 19.03.2024 und 25.06.2024

2. Bekannt­ga­be nicht öffent­li­cher Beschlüsse

3. Bau­leit­pla­nung der Gemein­de Utten­reuth, Antrag auf Ände­rung des Bebau­ungs­plans U 26 „Süd­west­li­cher Ortseingang“

4. Senio­ren- und Fami­li­en­woh­nen Gemein­de Utten­reuth – BV Erlan­ger Stra­ße 7 & 9 – Umset­zung durch die kom­mu­na­le Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft GewoLand

hier: Beschluss zur Errich­tung des Bau­vor­ha­bens und Einlageentscheidung

5. Bau­leit­pla­nung der Gemein­de Marl­off­stein, Auf­stel­lung eines Bebau­ungs­plans (M16 „Solar­park“) mit Ände­rung des Flä­chen­nut­zungs­plans zur Errich­tung eines Solar­parks; förm­li­che Behör­den- und Öffentlichkeitsbeteiligung

6. Bau­leit­pla­nung der Gemein­de Utten­reuth, Antrag auf Ände­rung des Bebau­ungs­plans U 12a „Am Graben“

7. Anhö­rung als Trä­ger öffent­li­cher Belan­ge – Stel­lung­nah­me zum vor­ha­ben­be­zo­ge­nen Bebau­ungs­plan S17 „Nörd­li­che Zie­ge­lei“ der Gemein­de Spardorf

8. Infor­ma­ti­on über das Ergeb­nis der Bün­del­aus­schrei­bung für die kom­mu­na­le Erd­gas­be­schaf­fung in Bayern

9. Auf­he­bung der Richt­li­nie der Gemein­de Utten­reuth für die Ver­ga­be der Rei­hen­haus­grund­stü­cke Raiff­ei­sen­stra­ße 9–13

10. Neu­er­lass einer Kos­ten­sat­zung mit Kostenverzeichnis

11. Feri­en­be­treu­ung der Grund­schul­kin­der für wei­te­re Feri­en zur Erfül­lung des Anspruchs auf Ganz­tags­be­treu­ung ab 2027

12. Anpas­sung der Sat­zung über die Benut­zung der gemeind­li­chen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen der Gemein­de Uttenreuth

13. Anpas­sung der Sat­zung über die Benut­zung der gemeind­li­chen Ein­rich­tung Mit­tags­be­treu­ung Utten­reuth der Gemein­de Uttenreuth

14. Anpas­sung der Sat­zung über die Erhe­bung von Gebüh­ren für die Benut­zung der gemeind­li­chen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen der Gemein­de Uttenreuth

15. Anpas­sung der Sat­zung über die Erhe­bung von Gebüh­ren für die Benut­zung der gemeind­li­chen Mit­tags­be­treu­ung der Gemein­de Uttenreuth

16. Fest­set­zung der Eltern­bei­trä­ge für die kom­mu­na­len Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen in Utten­reuth ab 01.09.2024

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.