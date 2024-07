Inter­net und Online-Medi­en holen für vie­le die Welt direkt nach Hau­se. Doch für Men­schen mit Seh- und Hör­ein­schrän­kun­gen ist die­se Art der Teil­ha­be oft mit beson­de­ren Her­aus­for­de­run­gen ver­bun­den. Um auch ihnen hel­fen zu kön­nen, ist der Markt Ecken­tal nun Mit­glied beim Digi­tal-Kom­pass. Davon pro­fi­tiert auch die „zusam­men digital“-Theke. Dort hel­fen jeden Frei­tag­nach­mit­tag (außer wäh­rend der Schul­fe­ri­en) Ehren­amt­li­che in der Ecken­ta­ler Büche­rei Men­schen, die Pro­ble­me mit Smart­phone, Tablet oder sons­ti­gen digi­ta­len The­men haben. Eini­ge der Hel­fer haben nun eine eige­ne Schu­lung durch­lau­fen, die sie für die Belan­ge von Men­schen mit Seh- und Hör­be­hin­de­rung sen­si­bi­li­siert hat. So erfuh­ren sie unter ande­rem, wel­che Aus­wir­kun­gen die häu­figs­ten Augen­er­kran­kun­gen haben, wie sie gut mit Hör­ge­schä­dig­ten kom­mu­ni­zie­ren oder wel­che Hilfs­mit­tel es gibt. Men­schen mit Hör- oder Seh­einschrän­kung, die sich an der „zusam­men digital“-Theke bera­ten las­sen möch­ten, kön­nen sich bei Syl­via Stein­bach unter sylvia.​steinbach@​eckental.​de oder (0 91 26) 903- 241 anmel­den. So ist sicher­ge­stellt, dass dann auch ein ent­spre­chend geschul­ter Bera­ter vor Ort ist. Der Digi­tal-Kom­pass ist ein Pro­jekt der Bun­des­ar­beits­ge­mein­schaft der Senio­ren­or­ga­ni­sa­tio­nen und des Ver­eins Deutsch­land sicher im Netz in Part­ner­schaft mit dem Deut­schen Blin­den- und Seh­be­hin­der­ten­ver­band, dem Deut­schen Schwer­hö­ri­gen­bund, der Uni­ver­si­tät Vech­ta und der Ver­brau­cher Initia­ti­ve. Es wird geför­dert durch das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Umwelt, Natur­schutz, nuklea­re Sicher­heit und Verbraucherschutz.