Der Som­mer kommt lang­sam auf Tou­ren, und mit ihm rückt auch der „Som­mer an der Pro­me­na­de“ immer mehr in den Fokus. So hat sich spon­tan noch eine wei­te­re Grup­pe gemel­det, um das Pro­gramm zu berei­chern: Das Ensem­ble „Clo­se Harm­o­ny“ wird am Mon­tag, 22. Juli, ab 18.30 Uhr ein A‑cap­pel­la-Kon­zert an der Nörd­li­chen Pro­me­na­de geben. Die drit­te Woche bei der Ver­an­stal­tungs­se­rie mit­ten in der Innen­stadt hat es in sich: Erst­mal auf­wär­men mit Yoga, dann locken Street-Per­for­mance, eine Dis­kus­si­on über Digi­ta­li­sie­rung und eine Foto-Aus­stel­lung, ehe die Pro­me­na­de am Wochen­en­de Teil des gro­ßen Fes­ti­vals „Bam­berg zau­bert“ wird und sich am Sams­tag Bands ein Stell­dich­ein geben.

Hier das kom­plet­te Wochenprogramm:

Diens­tag, 16. Juli, 8 – 9 Uhr und 18 – 19 Uhr: Yoga­n­za – Yoga ist Bamberg“

„Yoga­n­za – Yoga ist Bam­berg“ bie­tet eine Serie von kos­ten­lo­sen Yoga­work­shops, die von den Innen­stadt­fonds von „Mitte.Bamberg.2025“ geför­dert wer­den. Die­ses Ange­bot erstreckt sich über sechs Diens­ta­ge und bie­tet jedem Inter­es­sier­ten die Mög­lich­keit, an einem abwechs­lungs­rei­chen Yoga­pro­gramm teil­zu­neh­men. Jede Woche wird eine ande­re Yoga­rich­tung prä­sen­tiert, die ver­schie­de­ne Alters­grup­pen und Erfah­rungs­le­vel anspricht. Dar­über hin­aus wird jeden Diens­tag am frü­hen Abend zwi­schen 18 und 20 Uhr ein Acro­yo­ga-Work­shop ange­bo­ten, der die Teil­neh­mer her­aus­for­dert und gleich­zei­tig Spaß macht. Die Dau­er der Yoga­stun­den vari­iert je nach Ange­bot und Zeit­fens­ter des jewei­li­gen Dozen­ten und reicht von 45 Minu­ten bis zu 120 Minu­ten. Die Work­shops bie­ten eine Viel­falt von dyna­mi­schen bis hin zu ent­span­nen­den Yoga­übun­gen, um den Bedürf­nis­sen und Vor­lie­ben der Teil­neh­mer gerecht zu wer­den. Alle Work­shops ste­hen allen Inter­es­sier­ten frei zur Ver­fü­gung und sind kos­ten­los. Um sicher­zu­stel­len, dass alle Teil­neh­mer eine kom­for­ta­ble Erfah­rung genie­ßen kön­nen, wird ein pro­fes­sio­nel­les Sound­sys­tem auf­ge­baut, um eine maxi­ma­le Anzahl von Teil­neh­mern auf­neh­men zu können.

Mitt­woch, 17. Juli, 11 – 16 Uhr: „Ver­öf­fent­li­chung an der Promenade“

Bei die­sem par­ti­zi­pa­ti­ons­of­fe­nen Work­shop- und Aus­stel­lungs­pro­gramm wird die nörd­li­che Pro­me­na­de zum offe­nen Frei­luft­ate­lier, in dem spie­le­risch mit Zei­chen­sys­te­men des öffent­li­chen Raums gear­bei­tet wird – was zum Bei­spiel zu neu­en Stra­ßen­schil­dern, Hand­lungs­auf­for­de­run­gen, Hin­wei­sen oder aller­lei eigen­ar­ti­gen Inter­ven­tio­nen im öffent­li­chen Raum der Stadt füh­ren kann. Mit­ar­beit der Öffent­lich­keit ist aus­drück­lich erwünscht! Auch am drit­ten von ins­ge­samt drei Ter­mi­nen arbei­ten die inter­na­tio­nal täti­gen Künst­ler und Künst­le­rin­nen Jan Vor­mann, Lena Maria Held und David Luis Grimm zusam­men mit Pas­sant und Pas­san­tin­nen an der „Ver­öf­fent­li­chung“ der Promenade.

Don­ners­tag, 18. Juli, 15 – 18 Uhr: Bam­berg durch unter­schied­li­che Augen – Foto­aus­stel­lung der vhs Bam­berg Stadt & des Pro­jekts „MEET­ein­an­der“ des Inter­na­tio­na­len Bund

Die vhs Bam­berg Stadt und der Inter­na­tio­na­le Bund, Frei­zeit­pro­jekt „MEET­ein­an­der“, schaf­fen beim Som­mer an der Pro­me­na­de einen Raum zum Aus­tausch für die Bür­ger und Bür­ge­rin­nen Bam­bergs. Teil­neh­men­de unter­schied­li­cher Foto­gra­fie­kur­se wer­den bei zwei Ter­mi­nen ihre eige­nen Bil­der aus­stel­len und vor Ort sein, um über ihre Foto­gra­fien zu reden. Die­se Bil­der zei­gen Auf­nah­men von Bam­berg, Orte, die für die Per­so­nen eine wich­ti­ge Rol­le spie­len. Alle Bür­ger und Bür­ge­rin­nen und Besu­cher und Besu­che­rin­nen haben die Mög­lich­keit mit den Foto­gra­fen und Foto­gra­fin­nen in Aus­tausch zu tre­ten und auch selbst ihren Blick auf Bam­berg in Bil­dern fest­zu­hal­ten. Soll­ten Sie schon vor den Ter­mi­nen Bil­der haben, die für Sie wich­ti­ge Orte in Bam­berg zei­gen, kön­nen Sie die­se bereits vor­her an jana.​ulke@​vhs-​bamberg.​de schi­cken. Dann wer­den Ihre Bil­der direkt beim mit ausgestellt.

Don­ners­tag, 18. Juli, 18.15 – 19.45 Uh: Smart City Forum

Gemein­sam mit der VHS Bam­berg Stadt und der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg ver­an­stal­tet Smart City Bam­berg zum sechs­ten Mal die Ver­an­stal­tungs­rei­he „Smart City Forum“. Für das Früh­jahrs­e­mes­ter 2024 sind ins­ge­samt drei Smart Talks mit dem Mot­to „Bam­berg nach­hal­tig bewe­gen“ geplant, die im Wech­sel mit der Ring­vor­le­sung der Uni Bam­berg statt­fin­den sol­len. Die Trans­for­ma­ti­on des Ver­kehrs­sek­tors wird eines der bestim­men­den The­men in den kom­men­den Jah­ren sein. Doch wie las­sen sich Ver­kehrs­strö­me vor­aus­be­rech­nen und model­lie­ren, um zu sehen wel­che Anpas­sun­gen die Lebens­qua­li­tät für Anwoh­ner und Anwoh­ne­rin­nen ver­bes­sern und gleich­zei­tig sicher­stel­len, dass alle sicher und recht­zei­tig zur Arbeit oder in die Schu­le kom­men. Wel­che Rol­le kann dabei der Rad­ver­kehr über­neh­men? Wie las­sen sich Pkws künf­tig gut durch die City len­ken? Lau­schen Sie der span­nen­den Podi­ums­dis­kus­si­on direkt in der Nähe des ZOB und geben Sie auch Ihre Wün­sche und Anre­gun­gen im Nach­gang mit in die Diskussion!

Freitag/​Sonntag, 19./21. Juli, 11 bis 23 Uhr: Bam­berg zaubert

Das inter­na­tio­na­le Stra­ßen- und Varie­té­fes­ti­val „Bam­berg zau­bert“ gas­tiert 2024 auch mit einem Spiel­ort auf der Nörd­li­chen Pro­me­na­de. In regel­mä­ßi­gen Abstän­den von vor­aus­sicht­lich einer Stun­de wer­den am Frei­tag, 19. Juli, und am Sonn­tag, 21. Juli, Künst­le­rin­nen und Künst­ler aus aller Welt auf­tre­ten und dazu bei­tra­gen, dass die Magie auch auf der Pro­me­na­de Ein­zug hält.

Sams­tag, 20. Juli, 18 – 20 Uhr: Bam­ber­ger Bands & Festivals

Das Jahr 2024 ist ein beson­de­res Jahr der Jubi­lä­en für den ehren­amt­li­chen Kul­tur­ver­ein Bam­ber­ger Fes­ti­vals e.V., der die­ses Jahr sein 10-jäh­ri­ges Bestehen fei­ert, im fünf­ten Jahr das Wild Tunes Fes­ti­val auf der Jahn­wie­se orga­ni­siert und zum fünf­ten Mal das Punk­fes­ti­val Revo­lu­ti­on Fest. Beim „Som­mer an der Pro­me­na­de“ prä­sen­tiert der Fes­ti­val­ver­ein zum „Wild Tunes Warm Up“ die Top-New­co­mer der Regi­on und infor­miert über die New­co­mer­för­de­rung in der Region.

Mehr Infos gibt es hier: www​.bam​ber​ger​fes​ti​vals​.de

Sams­tag, 20. Juli, 18 – 20 Uhr: „Abi und dann?“ Info­tisch der Uni Bamberg

Uni: Abi und dann? – Fin­de den pas­sen­den Stu­di­en­gang für Dich! Am Info­stand kannst Du dich über das Stu­di­en­an­ge­bot mit Bache­lor- und Lehr­amts­stu­di­en­gän­gen an der Uni Bam­berg infor­mie­ren. Kom­me mit den Bera­ter und Bera­te­rin­nen der Zen­tra­len Stu­di­en­be­ra­tung ins Gespräch, um Inhal­te, Kom­bi­na­ti­ons­mög­lich­kei­ten und Detail­fra­gen zu klä­ren. Wir freu­en uns auf Dich!

Mon­tag, 22. Juli, 18.30 Uhr: A‑cap­pel­la-Kon­zert von Clo­se Harmony

Clo­se Harm­o­ny – das ist A‑cap­pel­la-Pop vom Haus am See bis nach Hava­na. Enge Har­mo­nien, dich­te Klän­ge und star­ke, mit­ein­an­der ver­wo­be­ne Stim­men machen die Musik des Vokal­ensem­bles aus dem Raum Bam­berg aus. Seit sei­ner Grün­dung im Som­mer 2018 gehö­ren moder­ne Inter­pre­ta­tio­nen aktu­el­ler und älte­rer, auf jeden Fall immer wie­der gern gehör­ter Songs zum Reper­toire. Die Arran­ge­ments stam­men von bekann­ten Grup­pen und Grö­ßen wie Pen­ta­to­nix, ONAIR, Bru­no Mars und Co. – und zum Teil auch vom Beat­bo­xer und der Chor­lei­te­rin selbst. Und weil vier- bis acht­stim­mi­ger Gesang, stim­mungs­vol­le Impro­vi­sa­tio­nen und irre Soli noch nicht genü­gen, for­dern sich die Sän­ger und Sän­ge­rin­nen mit Body­per­cus­sion und Cho­reo­gra­fien selbst her­aus. Freut euch auf Live­mu­sik zum Mit­groo­ven und Genie­ßen nur mit Stim­men als Instrumenten!

Mehr Infos gibt es hier:

https://​de​-de​.face​book​.com/​C​l​o​s​e​H​a​r​m​o​n​y​C​hor

https://​www​.insta​gram​.com/​c​l​o​s​e​_​h​a​r​m​o​n​y​_​b​a​m​b​e​r​g_/