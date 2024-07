Am letz­ten Frei­tag gab der Burg­kunst­ad­ter Schach Stadt­meis­ter Jens Güt­her im Ver­eins­lo­kal der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung Burg­kunst­adt, dem Hotel “ Drei Kro­nen „, eine Simul­tan- Ver­an­stal­tung. Lei­der betei­lig­ten sich nur 8 Schach­spie­ler – es waren wohl zu vie­le ande­re attrak­ti­ve Ver­an­stal­tun­gen an die­sem Tag. Die­je­ni­gen, die teil­nah­men, mach­ten jeden­falls Güt­her das Leben schwer und er muß­te 3 Stun­den bis zum Ende der Ver­an­stal­tung kämp­fen. Nach­dem Güt­her die ers­te Par­tie nach einem Eröff­nungs­feh­ler sei­nes Geg­ners recht schnell gewon­nen hat­te, war es in allen ande­ren Par­tien lan­ge recht aus­ge­gli­chen. Dann gab es gegen Micha­el Wag­ner das ers­te und ein­zi­ge Remis. Tho­mas Mül­ler hat­te mitt­ler­wei­le einen unor­tho­do­xen Angriff gestar­tet, den Güt­her nicht abweh­ren konn­te und ver­lor . Dafür gewann er an zwei ande­ren Bret­tern – u.a. durch einen raf­fi­nier­ten Damen­fang bei vol­lem Brett. Nach­dem Tho­mas Bar­ni­ckel durch eine Kom­bi­na­ti­on einen Sprin­ger gewon­nen hat­te, gab Güt­her auch die­se Par­tie ver­lo­ren. Dafür gewann er ein gleich­ste­hen­des End­spiel gegen einen Jugend­spie­ler und lag damit in der Gesamt­wer­tung mit 4,5 : 2,5 Punk­ten unein­hol­bar in Füh­rung. Die letz­te Par­tie gegen den erst 13-jäh­ri­gen Micha­el Qui­de­nus schien auch auf ein Remis hin­aus­zu­lau­fen. Doch der Jugend­li­che nüt­ze einen klei­nen Feh­ler Güt­hers eis­kalt aus und gewann die Par­tie gegen sei­nen Lehrmeister.

Am nächs­ten Frei­tag, den 19.7. , fin­det um 20 Uhr das Ver­eins­meis­ter­schafts­er­öff­nungs-Blitz­tur­nier statt. Bis dahin ist auch noch eine Anmel­dung zum Ver­eins­meis­ter­schafts­tur­nier möglich.