Auf der Kreis­mit­glie­der­ver­samm­lung von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen Erlan­gen-Land im Land­gast­hof Mörs­ber­gei in Buben­reuth stell­te Dr. Umut Şah­ver­di auf Initia­ti­ve von Kreis­spre­che­rin Patri­zia Elia­ni Sion­tas die Lan­des­ver­ei­ni­gung BUNT GRÜN BAY­ERN vor. Das lan­des­wei­te Netz­werk ist eine Inter­es­sens­ver­tre­tung, ein Safer Space, eine Struk­tur des Empowerm­ents, ein Ort der Bera­tung und Unter­stüt­zung für alle Mit­glie­der von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen in Bay­ern, die sich als BIPoC (Black, Indi­ge­nous and Peo­p­le of Color) ver­ste­hen oder rass­fi­zier­te Dis­kri­mi­nie­rungs­er­fah­run­gen auf­grund von Migra­ti­ons­bio­gra­fie erlebt haben. Bunt Grün Bay­ern möch­te dar­an mit­ar­bei­ten, mehr Viel­falt in Grü­nen Struk­tu­ren zu schaf­fen, ras­sis­mus­kri­ti­sches Bewusst­sein gesamt­ge­sell­schaft­lich zu för­dern und gegen jede Form von Ras­sis­mus, Dis­kri­mi­nie­rung und Men­schen­feind­lich­keit zu wir­ken. Damit blei­ben die Baye­ri­schen Grü­nen ihrer pro­gres­si­ven Linie treu und unter­strei­chen, wie wich­tig es ist, dass an unse­rer Demo­kra­tie alle Men­schen teil­ha­ben kön­nen. Denn Demo­kra­tie funk­tio­niert nur dann gut, wenn alle mit­ma­chen kön­nen, so das Fazit der Ver­an­stal­tung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es bei buntgruen.​bayern@​gmail.​com.