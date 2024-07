Die im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz gele­ge­ne Gemein­de Wie­sent­tal hat nicht nur eine wun­der­schö­ne Land­schaft und zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten zur Erho­lung zu bie­ten, son­dern ist zugleich auch Sitz etli­cher erfolg­rei­cher Unter­neh­men. Hier­von konn­ten sich am gest­ri­gen Diens­tag auch die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert und der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Micha­el Hof­mann vor Ort über­zeu­gen. Die Dele­ga­ti­on wur­de von Bür­ger­meis­ter Mar­co Traut­ner vor dem ein­drucks­vol­len Rat­haus herz­lich begrüßt. Wäh­rend der anschlie­ßen­den Dis­kus­si­on wur­den wich­ti­ge The­men für die Gemein­de erör­tert, dar­un­ter der Erhalt der Gas­tro­no­mie, die För­de­rung des Tou­ris­mus und die Bewäl­ti­gung der Asylproblematik.

Auch die Her­aus­for­de­run­gen bei der Per­so­nal­ge­win­nung für das Rat­haus wur­den the­ma­ti­siert. Beson­ders inter­es­sant war der Besuch bei der Nüt­zel Müh­le, einem euro­pa- und welt­weit erfolg­rei­chen Unter­neh­men. Die Abge­ord­ne­ten erhiel­ten span­nen­de Ein­bli­cke in die glo­ba­len Akti­vi­tä­ten des Unter­neh­mens, das für sei­ne Inno­va­ti­ons­kraft bekannt ist und mit renom­mier­ten Unter­neh­men zusam­men­ar­bei­tet. Herr Nüt­zel führ­te in einer Betriebs­be­sich­ti­gung anschau­lich vor, wie die Gewin­nung von Aro­ma – und Röst­mal­zen funk­tio­niert, wo und wie sie wei­ter­ver­ar­bei­tet wer­den und wel­che End­pro­duk­te der Ver­brau­cher mit sei­nen Zuta­ten erhält. „Mir ist wich­tig unse­re Hei­mat zu stär­ken, unser Getrei­de kommt aus den frucht­bars­ten Anbaugebieten.

Hier vor Ort ver­edeln wir den Roh­stoff Getrei­de zu Meh­len, Mal­zen und Ingre­di­ents. Wir dür­fen arbei­ten wo ande­re Urlaub machen“, so der Inha­ber. Anschlie­ßend besich­tig­te die Dele­ga­ti­on Borg­War­ner. Das eben­falls inter­na­tio­nal täti­ge Unter­neh­men, mit Haupt­sitz in Chi­ca­go, ist ein wich­ti­ger Play­er in der Auto­mo­bil­in­dus­trie. Der Werks­lei­ter Herr Leu­sch­ner führ­te die Gäs­te durch das Werk und ver­deut­lich­te die Vor­tei­le eines glo­bal agie­ren­den Unter­neh­mens. „Sehr beein­dru­ckend was hier vor Ort ent­steht. Vor allem ist es schön zu hören, dass mein Auto mit Tei­len aus Mug­gen­dorf unter­wegs ist“, so die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert. Zum Abschluss des Gemein­de­be­su­ches gab es noch einen klei­nen Treff am Fami­li­en­schwimm­bad in Streit­berg zusam­men mit der Erlan­ger Stadt­spit­ze. Denn auch für Erlan­gen ist das Wie­sent­tal ein tou­ris­ti­sches High­light und Naherholungsgebiet.