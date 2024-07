Mensch, Umwelt und Wirt­schaft­lich­keit im Fokus

Bezirks­kli­ni­ken Mit­tel­fran­ken legen Grund­stein für Bau­ab­schnitt Eins der Gene­ral­aus­bau­pla­nung am Kli­ni­kum am Euro­pa­ka­nal Erlan­gen, 08.07.2024 – Moder­ne Kran­ken­haus­ar­chi­tek­tur steht vor der Her­aus­for­de­rung, her­vor­ra­gen­de Pati­en­ten­ver­sor­gung, öko­lo­gi­sche Nach­hal­tig­keit und wirt­schaft­li­che Effi­zi­enz unter einem Dach zu ver­ei­nen. Wie das geht, zeigt die Aus­bau­pla­nung des Kli­ni­kums am Euro­pa­ka­nal. Davon über­zeug­ten sich Judith Ger­lach, Baye­ri­sche Staats­mi­nis­te­rin für Gesund­heit, Pfle­ge und Prä­ven­ti­on, Joa­chim Herr­mann, Baye­ri­scher Staats­mi­nis­ter des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on, und Peter Dani­el Fors­ter, Bezirks­tags­prä­si­dent des Bezirks Mit­tel­fran­ken und Ver­wal­tungs­rats­vor­sit­zen­der der Bezirks­kli­ni­ken Mit­tel­fran­ken, bei der Grund­stein­le­gung von Bau­ab­schnitt Eins der Gene­ral­aus­bau­pla­nung. Dr. Mat­thi­as Kei­len, Vor­stand der Bezirks­kli­ni­ken Mit­tel­fran­ken, stell­te den Gäs­ten im Rah­men des Fest­akts das ambi­tio­nier­te Bau­pro­jekt am Stand­ort Erlan­gen vor.

Zukunfts­wei­sen­der Neubau

In den kom­men­den zwölf Jah­ren ent­steht am Stand­ort Erlan­gen eine der moderns­ten psych­ia­tri­schen und neu­ro­lo­gi­schen Fach­kli­ni­ken Bay­erns. Ins­ge­samt umfasst die Gene­ral­aus­bau­pla­nung des Kli­ni­kums am Euro­pa­ka­nal fünf gro­ße Bau­ab­schnit­te. Als Gesamt­sum­me für die Gene­ral­aus­bau­pla­nung sind mehr als 200 Mil­lio­nen Euro geplant. Bau­ab­schnitt Null ist fast fer­tig – Anfang 2025 zie­hen Küche und Apo­the­ke in das neue Gebäu­de ein. Mit Bau­ab­schnitt Eins fol­gen die ers­ten Pfle­ge- und The­ra­pie­flä­chen. Auf einer Gesamt­flä­che von 10.267 m² bie­tet der neue Pfle­ge­ku­bus sechs Sta­tio­nen mit ins­ge­samt 144 Bet­ten und zen­tra­le The­ra­pie­räu­me. Der Frei­staat Bay­ern för­dert allein die­sen Bau­ab­schnitt Eins mit fast 40 Mil­lio­nen Euro. Die geschätz­ten Gesamt­kos­ten dafür lie­gen bei ca. 77,5 Mil­lio­nen Euro. „Moder­ne Gesund­heits­ar­chi­tek­tur basiert auf drei Grund­pfei­lern: Mensch, Umwelt und Wirt­schaft­lich­keit“, sagt Dr. Mat­thi­as Kei­len, Vor­stand der Bezirks­kli­ni­ken Mit­tel­fran­ken. „Indem wir die­se Prin­zi­pi­en bei unse­rem Neu­bau beach­ten, schaf­fen wir eine Kli­nik, die nicht nur opti­mal auf die Anfor­de­run­gen der Pati­en­tin­nen, Pati­en­ten und Mit­ar­bei­ten­den abge­stimmt ist. Wir bau­en auch nach­hal­tig und wirt­schaft­lich. Zudem mini­mie­ren wir mit dem Neu­bau unse­ren öko­lo­gi­schen Fußabdruck.“

Mensch als Maß­stab: Eine Kli­nik für Pati­en­tin­nen, Pati­en­ten und Mitarbeitende

Bei allen Pla­nun­gen stan­den die Men­schen im Mit­tel­punkt – sowohl als Pati­en­tin­nen oder Pati­en­ten als auch als Mit­ar­bei­ten­de. Mit der neu­en Kli­nik pro­fi­tie­ren die Beschäf­tig­ten von einem moder­nen Arbeits­um­feld. Bis­her waren die ver­schie­de­nen Ein­rich­tun­gen in ein­zel­nen Häu­sern unter­ge­bracht. Bald wird es einen zen­tra­len Bau­kör­per geben, der alle Berei­che und Sta­tio­nen unter einem Dach ver­eint und die Wege ver­kürzt. Eine moder­ne, digi­ta­le Infra­struk­tur gestal­tet den Arbeits­all­tag ein­fa­cher und effi­zi­en­ter. Auch für Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten bie­tet der Neu­bau kla­re Vor­tei­le: Sie wer­den zukünf­tig in einer Kli­nik ver­sorgt, die mit ihrer hel­len und freund­li­chen Archi­tek­tur das Wohl­be­fin­den för­dert und zur schnel­le­ren Gene­sung bei­trägt. Das umge­ben­de park­ähn­li­che Gelän­de bie­tet Raum zur Erho­lung oder für Bewe­gungs­the­ra­pie. „Der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung ist eine gute und wohn­ort­na­he psych­ia­tri­sche und neu­ro­lo­gi­sche Ver­sor­gung wich­tig, sowohl im länd­li­chen Raum als auch in den Bal­lungs­zen­tren“, betont Gesund­heits­mi­nis­te­rin Judith Ger­lach. „Der Frei­staat Bay­ern inves­tiert kon­ti­nu­ier­lich in sei­ne Kli­ni­ken und deren Aus­stat­tung. Wir för­dern den Bau­ab­schnitt Eins des Gene­ral­aus­baus mit fast 40 Mil­lio­nen Euro – für die kom­men­den Abschnit­te wer­den wei­te­re För­der­gel­der fol­gen. Die­se Inves­ti­tio­nen sichern die hohe medi­zi­ni­sche Ver­sor­gungs­qua­li­tät im Kli­ni­kum am Euro­pa­ka­nal und machen den Stand­ort fit für die Her­aus­for­de­run­gen der kom­men­den Jahr­zehn­te.“ Bay­erns Innen­mi­nis­ter Joa­chim Herr­mann ergänzt: „Es ist groß­ar­tig, dass in den kom­men­den zehn Jah­ren am Stand­ort Erlan­gen die moderns­te psych­ia­tri­sche und neu­ro­lo­gi­sche Fach­kli­nik Bay­erns ent­steht. Das hoch­mo­der­ne Gebäu­de mit umfas­sen­den The­ra­pie­flä­chen und inno­va­ti­ven Tech­no­lo­gien ist ein wah­res öko­lo­gi­sches und öko­no­mi­sches Vor­zei­ge­pro­jekt. Die Bezirks­kli­ni­ken Mit­tel­fran­ken ste­hen für eine moder­ne und wohn­ort­na­he Ver­sor­gung für alle Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten. Der umfas­sen­de Aus­bau und Neu­bau der Kli­nik ist daher wich­tig und zukunfts­wei­send für die gan­ze Regi­on.“ Peter Dani­el Fors­ter, Bezirks­tags­prä­si­dent des Bezirks Mit­tel­fran­ken und Ver­wal­tungs­rats­vor­sit­zen­der der Bezirks­kli­ni­ken Mit­tel­fran­ken, hebt eben­falls die öko­lo­gi­schen und öko­no­mi­schen Vor­tei­le des Neu­baus her­vor: „Umwelt­schutz ist immer auch Gesund­heits­schutz. Daher freut es mich, dass mit dem Neu­bau des Kli­ni­kums ein Leucht­turm­pro­jekt ent­steht, das neue Maß­stä­be in Nach­hal­tig­keit und Res­sour­cen­scho­nung setzt und die Umwelt­bi­lanz der Kli­nik deut­lich ver­bes­sert. Gleich­zei­tig führt die ener­gie­ef­fi­zi­en­te Bau­wei­se zu einem kos­ten­güns­ti­ge­ren Betrieb und lang­fris­ti­gen Ein­spa­run­gen. Damit ist das neue Kli­ni­kum ein gro­ßer Gewinn für Mit­tel­fran­ken und zeigt ein­drucks­voll, wie wir Ver­ant­wor­tung für die Umwelt und wirt­schaft­li­che Effi­zi­enz erfolg­reich mit­ein­an­der verbinden.“

Umwelt im Fokus: Aus alt wird neu

Kli­ma­schutz und Res­sour­cen­scho­nung ste­hen bei der Gene­ral­aus­bau­pla­nung im Vor­der­grund. Des­halb wird ein Teil des Abriss­ma­te­ri­als wie­der­ver­wer­tet – so ent­steht aus dem alten Kran­ken­haus in gewis­ser Wei­se das Neue. Die Beton­de­cken des neu­en Pfle­ge­ku­bus wer­den aus Recy­cling­be­ton gefer­tigt, der zu etwa 60 Pro­zent aus dem gebro­che­nen Beton des alten Kran­ken­haus­ge­bäu­des und dem Kies des Flach­dachs besteht. Die­ser inno­va­ti­ve Recy­clingan­satz bie­tet kla­re Vor­tei­le: Der gewon­ne­ne Beton ent­spricht der Qua­li­tät von klas­si­schem Beton, hat aber eine deut­lich bes­se­re Umwelt­bi­lanz. Allein im ers­ten Bau­ab­schnitt spa­ren die Bezirks­kli­ni­ken dadurch 750 Ton­nen CO2 ein. Dies ent­spricht den jähr­li­chen Emis­sio­nen von über 550 Klein­wa­gen. Die Außen­wän­de des Neu­baus bestehen aus Stahl­be­ton­fer­tig­tei­len, die eine um 20 Pro­zent gerin­ge­re Wand­di­cke als her­kömm­li­che Wän­de aus Ort­be­ton auf­wei­sen, also Beton, der direkt auf der Bau­stel­le gegos­sen und aus­ge­här­tet wird. Die­se dün­ne­ren Wän­de ermög­li­chen eine erheb­li­che Ein­spa­rung an Beton. Sie redu­zie­ren nicht nur die Men­ge des benö­tig­ten Bau­ma­te­ri­als, son­dern ver­rin­gern auch die CO2-Emis­sio­nen, die mit der Beton­her­stel­lung ver­bun­den sind. Auf die­se Wei­se wur­den bereits im Bau­ab­schnitt Null rund 50 Kubik­me­ter Beton ein­ge­spart. Im Ver­sor­gungs­hof wird auf Abstütz­mau­ern aus Beton zuguns­ten von Böschun­gen ver­zich­tet, die mit Blüh­wie­sen bepflanzt wer­den. Die Wie­sen wer­den nur zwei­mal im Jahr gemäht – das för­dert die Bio­di­ver­si­tät und senkt die Kos­ten im Faci­li­ty-Manage­ment. Anstel­le von neu­en Asphalt­stra­ßen set­zen die Bezirks­kli­ni­ken auf ver­si­cke­rungs­fä­hi­ges Pflas­ter. So kann das Regen­was­ser in den Boden gelan­gen und die natür­li­che Was­ser­zir­ku­la­ti­on unter­stüt­zen. Zudem wer­den alle wie­der­ver­wend­ba­ren Gegen­stän­de aus den Abbruch­ge­bäu­den wie zum Bei­spiel Wasch­be­cken, Beschil­de­run­gen, Beleuch­tun­gen und Möbel aus­ge­baut und wei­ter eingesetzt.

Wirt­schaft­lich­keit als Leit­prin­zip: Res­sour­cen effek­tiv nutzen

Nicht nur beim Bau, son­dern auch im zukünf­ti­gen Betrieb legen die Bezirks­kli­ni­ken Mit­tel­fran­ken gro­ßen Wert auf Nach­hal­tig­keit und Effi­zi­enz. Die kom­pak­te Bau­wei­se mit weni­ger Außen­flä­chen wird den Ener­gie­be­darf des Gebäu­des erheb­lich redu­zie­ren. Zusätz­lich mini­miert die Loch­fas­sa­de Wär­me­ver­lus­te, nutzt das Tages­licht opti­mal aus und ermög­licht eine natür­li­che Belüf­tung, was den Ener­gie­ver­brauch wei­ter senkt. Damit wer­den die Bezirks­kli­ni­ken im Bau­ab­schnitt Eins den KfW 55 EE Stan­dard errei­chen – in Bau­ab­schnitt Zwei sogar KfW 40 EE. Die Ener­gie für Hei­zung und Warm­was­ser­auf­be­rei­tung des Kli­ni­kums lie­fert schon heu­te ein Bio­mas­se­heiz­kraft­werk, das mit dem nach­wach­sen­den Ener­gie­trä­ger „Hack­schnit­zel“ betrie­ben wird. Mit Abschluss der Umbau­maß­nah­men in der Heiz­zen­tra­le ab 2027 wird das Kli­ni­kum am Euro­pa­ka­nal damit zu 100 Pro­zent nach­hal­tig in der Wär­me­ver­sor­gung sein. Der der­zei­ti­ge Wär­me­be­darf von 14.400 MWh pro Jahr wird nach Fer­tig­stel­lung von Bau­ab­schnitt Eins auf etwa 12.000 MWh pro Jahr und nach dem Abriss wei­te­rer Alt­bau­ten auf etwa 9.000 MWh pro Jahr sin­ken. Zum Ver­gleich: Ein typi­sches Ein­fa­mi­li­en­haus mit 140 m² hat einen durch­schnitt­li­chen Wär­me­be­darf von 22,4 MWh. Dar­über hin­aus spei­chern Grün­dä­cher Regen­was­ser, und Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen wer­den auf allen geeig­ne­ten Flä­chen des Neu­baus sowie auf dem bestehen­den Bio­mas­se­heiz­kraft­werk instal­liert. Ein Regen­rück­hal­te­be­cken dient eben­falls als Was­ser­spei­cher und zur Bewäs­se­rung der Grün­an­la­gen. Die­se Maß­nah­men tra­gen erheb­lich zur Scho­nung von Res­sour­cen und zur öko­lo­gi­schen Nach­hal­tig­keit bei und för­dern gleich­zei­tig die wirt­schaft­li­che Effi­zi­enz des Klinikums.

Über die Gene­ral­aus­bau­pla­nung des Kli­ni­kums am Europakanal

Der Bau­ab­schnitt Eins soll bis 2027 abge­schlos­sen sein. Danach folgt Bau­ab­schnitt Zwei, der einen wei­te­ren Pfle­ge­ku­bus mit vier Sta­tio­nen und zwei Tages­kli­ni­ken umfasst. Bau­ab­schnitt Drei wird den Kopf­bau mit der Psych­ia­tri­schen Insti­tuts­am­bu­lanz und der Radio­lo­gie beinhal­ten. Bis 2036 wird mit Bau­ab­schnitt Vier das Gebäu­de für die Neu­ro­lo­gie fer­tig­ge­stellt. Mit dem Abschluss der Gene­ral­aus­bau­pla­nung ent­steht in Erlan­gen eine kom­plett neue Kli­nik, die 242 Bet­ten für Psych­ia­trie und Psy­cho­so­ma­tik sowie 145 Bet­ten für die Neu­ro­lo­gie (Pha­se A bis D) bie­tet. Die Gesamt­kos­ten des Bau­pro­jekts belau­fen sich auf über 200 Mil­lio­nen Euro