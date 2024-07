Unter dem Mot­to „Dabei sein ist alles!“ ver­zeich­net das STADT­RA­DELN im Land­kreis Kulm­bach nach den ers­ten zehn Tagen eine beein­dru­cken­de Zwi­schen­bi­lanz: Mehr als 600 akti­ve Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer haben bereits 70.000 Kilo­me­ter für ihren Land­kreis zurück­ge­legt. Unter­neh­men, Ver­ei­ne, Ver­bän­de, Schu­len und Kom­mu­nen betei­li­gen sich rege an der Akti­on. Zu den akti­ven Teil­neh­mern zäh­len unter ande­rem die Uni­ver­si­tät Bay­reuth, Axolabs GmbH, dc AG, Glen Dim­plex Deutsch­land, Sell GmbH, das Archi­tek­tur­bü­ro Schmidt, ASK Kulm­bach, SG Biath­lon Stadt­stein­ach, der BRK Kreis­ver­band Kulm­bach, Ober­land­rad­ler, ADFC, ASV Tri­ath­lon, RSC Leu­ch­au sowie die Kom­mu­nen Markt­leu­gast, Köd­nitz, Hars­dorf, Treb­gast und Neu­dros­sen­feld, die Poli­zei Stadt­stein­ach, VFR Kat­schen­reuth und die Kin­der­stif­tung Hoff­nungs­strahl. Beson­ders her­vor­zu­he­ben sind die enga­gier­ten Schul­teams, dar­un­ter die Grund­schu­le Burg­haig als her­aus­ra­gen­der New­co­mer mit mehr als 70 akti­ven Teilnehmern.

Wei­te­re Schu­len, wie das Mark­graf-Georg-Fried­rich-Gym­na­si­um, das Cas­par-Vischer-Gym­na­si­um, das Beruf­li­che Schul­zen­trum Kulm­bach, die Max-Hundt-Schu­le, die Fried­rich-von-Ell­rodt-Schu­le Neu­dros­sen­feld sowie die Carl-von-Lin­de-Real­schu­le Kulm­bach, sind eben­falls mit star­ken Teams ver­tre­ten. Der Land­kreis Kulm­bach plant, die ver­schie­de­nen Teams in unter­schied­li­chen Kate­go­rien aus­zu­zeich­nen, bei­spiels­wei­se die Teams mit den meis­ten Rad­lern, den meis­ten gefah­re­nen Kilo­me­tern oder den schöns­ten Fotos bei der Insta­gram-Chall­enge. Unter dem Mot­to „Dabei sein ist alles“ wird es auch eine Ver­lo­sung geben. Ein beson­de­res High­light ist die Teil­nah­me von Kreis­rä­tin Dag­mar Keis-Lech­ner als STADT­RA­DELN-STAR, die in ihrem Blog über ihre Erleb­nis­se und Erfah­run­gen berich­tet. Ziel des STADT­RA­DELNs ist es, im pri­va­ten und beruf­li­chen All­tag mög­lichst vie­le Wege mit dem Fahr­rad zurück­zu­le­gen, das Auto ste­hen zu las­sen und die natür­li­che sowie grü­ne Umge­bung zu genießen.

Auch Rad­tou­ren im Urlaub kön­nen im STADT­RA­DELN-Account erfasst wer­den. Bis zum 21. Juli kön­nen sich noch neue Rad­le­rin­nen und Rad­ler betei­li­gen und regis­trie­ren. Alle gefah­re­nen Kilo­me­ter sol­len im STADT­RA­DELN-Por­tal des Land­krei­ses Kulm­bach ein­ge­tra­gen wer­den – sei es per App oder manu­ell. Zwar kann die App gele­gent­lich Schwie­rig­kei­ten berei­ten, doch lässt sich der Ehr­geiz der Teil­neh­mer dadurch nicht brem­sen. Alter­na­tiv kön­nen die Kilo­me­ter mit einer ande­ren App erfasst und manu­ell über­tra­gen wer­den. Ob auf dem Weg zur Arbeit, in die Schu­le oder pri­vat in der Frei­zeit – jeder Kilo­me­ter zählt und ist wich­tig für Gesund­heit und Fit­ness. Das Mot­to lau­tet: „Dabei sein ist alles!“ Regis­trie­run­gen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind unter www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​k​u​l​m​b​ach mög­lich. Die Orga­ni­sa­to­ren und Koope­ra­ti­ons­part­ner freu­en sich über zahl­rei­che Teilnehmer.