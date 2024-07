Vom Mitt­woch, 17. Juli, bis zum Diens­tag, 23. Juli, müs­sen die Stadt­bus­se der Linie 905 wie­der das Fest­ge­biet der Wun­der­bur­ger Kirch­weih umfah­ren. Auf der Fahrt stadt­aus­wärts wer­den die Bus­se über den Kuni­gun­den­damm umge­lei­tet. Weil die Hal­te­stel­le „Wun­der­burg“ nicht bedient wer­den kann, haben die Stadt­wer­ke Bam­berg am Kuni­gun­den­damm eine Ersatz­hal­te­stel­le ein­ge­rich­tet. Die Fahrt stadt­ein­wärts erfolgt auf dem regu­lä­ren Linienweg.

Schul­bus­se von und zur Wun­der­burg­schu­le hal­ten in die­sem Zeit­raum in der Bug­ho­fer Stra­ße an der Hal­te­stel­le „Wun­der­burg“.