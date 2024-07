Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag fand das letz­te Spiel von Bam­berg kickt auf dem Max­platz statt. Die Ver­an­stal­ter Harald Rein­hard und Bene­dikt Feu­ersta­ke zei­gen sich mit dem Ver­lauf der Spie­le sehr zufrieden.

Es fan­den drei Pro­mi­spie­le statt, die alle von Herrn Wolf­gang Reich­mann pro­fes­sio­nell mode­riert wur­den. Das letz­te Pro­mi­spiel gewann das Team Fran­ces­co mit 7: 3 gegen eine Pro­mi­mann­schaft, in der die Stadt­rä­tin­nen Ulri­ke Sän­ger, Vera Mamerov, Clau­dia John und die Stadt­rä­te Chris­ti­an Hader, Dr. Chris­ti­an Lan­ge, Prof. Dr. Ger­hard Seitz sowie Herr Sebas­ti­an Linz mitwirkten.

Im Rah­men des Pro­jek­tes Bam­berg Mit­te 2024 fan­den in den letz­ten fünf Wochen meh­re­re Tur­nier­spie­le und Ein­zel­spie­le statt.

Bam­berg kickt geht nun in die zwei­te Run­de, denn der Mensch­ki­cker wird als nächs­tes auf der Erba auf­ge­baut. Im Rah­men des Fami­li­en­fes­tes wird das nächs­te Tur­nier gespielt. Alle Inter­es­sier­ten, Ver­ei­ne, Fir­men etc. sind dazu herz­lichst ein­ge­la­den. Das Fami­li­en­fest fin­det an den Tagen 27. und 28.07.2024 auf der Erba statt.

Anmel­dun­gen für das Erba­park-Tur­nier sind bereits jetzt über die Home­page von Bam­berg kickt www.bamberg-kickt möglich.