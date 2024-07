Jedes Jahr zieht der Bay­reu­ther Herbst­floh­markt zahl­rei­che Schnäpp­chen­jä­ger auf den Volks­fest­platz in Bay­reuth. Die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH rech­net auch in die­sem Jahr wie­der mit einem gro­ßen Andrang und leb­haf­tem Trei­ben. Am Wochen­en­de des 14. und 15. Sep­tem­ber 2024 ver­wan­delt sich der Bay­reu­ther Herbst­floh­markt erneut in ein Para­dies für Schnäpp­chen­jä­ger, wenn rund 300 Ver­käu­fer ihre Waren anbie­ten. Ob Klei­dung in allen Grö­ßen, Möbel, Spiel­zeug, Geschirr, Bücher, Anti­qui­tä­ten oder Alltagsgegenständen.

Für alle Besu­cher, die Freu­de am Stö­bern, Feil­schen und Han­deln haben, ist der Floh­markt am Sams­tag und Sonn­tag von 09:00 bis 18:00 Uhr geöff­net. Neben der Viel­falt an Waren sor­gen auch zwei Imbiss­stän­de für das leib­li­che Wohl der Gäs­te. Die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH bie­tet allen Inter­es­sier­ten Ver­käu­fern, einen Stand auf dem Floh­markt im Vor­aus zu buchen. Durch die fes­te Platz­ver­ga­be ent­fällt das frü­he Anstel­len. Wie bereits im letz­ten Früh­jahr erfolg­reich durch­ge­führt, kön­nen sich alle Floh­markt Beschi­cker ab dem 17. Juli 2024 um 15 Uhr auf der Web­site unter www​.bay​reu​ther​-floh​markt​.de anmelden.

Es gibt zwei ver­schie­de­ne Preis­ka­te­go­rien (Kate­go­rie 1 Asphalt­stra­ße und Kate­go­rie 2 Schot­ter­weg) wel­che in ver­schie­de­nen Grö­ßen ein­ge­teilt sind. Flä­chen wer­den nach bestimm­ten Kate­go­rien ein­ge­teilt, die durch Kri­te­ri­en wie Grö­ße, Attrak­ti­vi­tät des Stand­or­tes und Boden­be­schaf­fen­heit fest­ge­legt wer­den. Bereits ab 19,50 € kann man als Ver­käu­fer am Floh­markt teilnehmen.

Alle detail­lier­ten Infos fin­det man auf der Web­site www​.bay​reu​ther​-floh​markt​.de.