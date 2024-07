Pünkt­lich zum Anna­fest­be­ginn ver­an­stal­tet der Mari­ne-Regat­ta-Ver­ein Forch­heim eine öffent­li­che Ruder­tour auf der Reg­nitz. Treff­punkt für das An(na)-Rudern ist am Frei­tag, den 26.Juli um 18 Uhr der Steg der Mari­ne­ka­me­rad­schaft (Zur Stau­stu­fe 25) auf der Schleu­sen­in­sel. Nach der cir­ca ein­stün­di­gen Ruder­tour wer­den die abge­ar­bei­te­ten Kalo­rien mit Fest­bier wie­der auf­ge­füllt. Die not­wen­di­ge Aus­rüs­tung wird gestellt. Erfah­re­ne Skip­per erklä­ren Anfän­gern die Grund­la­gen. Vor­anmel­dung ist nicht nötig. Bei sehr schlech­tem Wet­ter müs­sen die Boo­te am Kai blei­ben, leich­ter Regen stört aber nicht. Die Teil­nah­me am Rudern ist kos­ten­los. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen bei Karin Stamm­ler unter 09191–727824 .