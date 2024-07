Am Don­ners­tag, 18. Juli 2024 um 19:30 Uhr, spricht Frau Dr. Fran­zis­ka Bartl in der Col­li­bri Buch­hand­lung, Austra­ße 12, 96047 Bam­berg zum The­ma: Der ver­ges­se­ne Ver­schwö­rer. Georg Alex­an­der Han­sen (1904–1944) und der Wider­stand gegen den Natio­nal­so­zia­lis­mus. Oberst Georg Alex­an­der Han­sen (1904–1944) ist einer von vie­len Muti­gen des letz­ten ernst­zu­neh­men­den Ver­su­ches am 20. Juli 1944, das NS-Regime mit einem Staats­streich zu besei­ti­gen. Han­sen war nahe­zu ver­ges­sen. Dabei wur­de er von Zeit­zeu­gen als ein zen­tra­ler Prot­ago­nist des Wider­stan­des gegen den Natio­nal­so­zia­lis­mus iden­ti­fi­ziert, der sich »nahe­zu haupt­amt­lich« mit dem Staats­streich­ver­such des 20. Juli 1944 befasst habe. Wir koope­rie­ren bei die­ser Ver­an­stal­tung mit der KEB-Katho­li­schen Erwach­se­nen­bil­dung in der Stadt Bam­berg e.V., freu­en uns auf rege Teil­nah­me – und bit­ten um Anmel­dung unter Tel. 0951/502‑2374 oder per Mail an kath.bildung-ba@t‑online.de.

Am Frei­tag, 19. Juli 2024 um 12:00 Uhr, fin­det ein öffent­li­ches Geden­ken der Stadt Bam­berg an den 20. Juli 1944 am Mahn­mal für Wider­stand und Zivil­cou­ra­ge im Har­mo­nie­gar­ten statt. Lehr­kräf­te, Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Graf-Stauf­fen­berg-Schu­len sowie der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg wir­ken dar­an mit. Nach kur­zen Gedenk­wor­ten von Herrn Ober­bür­ger­meis­ter Andre­as Star­ke und Frau Mecht­hil­dis Bocksch, Vor­sit­zen­de der Wil­ly-Aron-Gesell­schaft Bam­berg e.V., wird an der Büs­te von Claus Schenk von Stauf­fen­berg ein Kranz niedergelegt.