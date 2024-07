Die RW21 Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth betei­ligt sich an einer groß ange­leg­ten, unab­hän­gi­gen und aka­de­mi­schen Umfra­ge­stu­die der euro­päi­schen For­schungs­platt­form Sent­o­bib. Die Umfra­ge mit­tels Fra­ge­bo­gen rich­tet sich an das Publi­kum von öffent­li­chen Biblio­the­ken und läuft zeit­gleich in sie­ben euro­päi­schen Län­dern. Bei der Umfra­ge haben die Teil­neh­men­den die Gele­gen­heit, direkt abzu­fra­gen und her­aus­zu­fin­den, wie das Biblio­theks­er­leb­nis und das Ange­bot der RW21 Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth emp­fun­den wird, ver­bes­sert wer­den kann, und wie zukünf­tig maß­ge­schnei­der­te Lösun­gen ange­bo­ten wer­den kön­nen. Eine Betei­li­gung ist ab sofort mög­lich. Die Erfas­sung läuft bis zum 31. Okto­ber 2024. In die­sem Zeit­raum kön­nen aller Mit­glie­der, Besu­cher und Nicht­be­su­cher ihre Mei­nung mit­tels eines extra erstell­ten Umfra­ge­bo­gens abge­ben. Zur Umfra­ge gelangt man über einen Direkt­link: https://​de​.sent​o​bib​.eu/. Die Umfra­ge ist voll­stän­dig anonym und dau­ert nur etwa zehn Minu­ten. Als Dan­ke­schön für die Teil­nah­me wird für jede voll­stän­dig aus­ge­füll­te Umfra­ge ein Qua­drat­me­ter bedroh­ter Regen­wald durch Sent­o­bib geret­tet. Über­dies gibt es für alle Teil­neh­men­den die Chan­ce, eine Rei­se zu gewin­nen. Alle wei­te­ren Details fin­den Inter­es­sen­ten auf der Web­sei­te der RW21 Stadt­bi­blio­thek, den Social Media-Kanä­len der Biblio­thek und direkt vor Ort in der Biblio­thek. Ger­ne beant­wor­tet das Team der Biblio­thek auch tele­fo­nisch alle Fra­gen zur Stu­die unter 0921–507038-30.