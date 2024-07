„Ah, so geht’s“ – Pro­ble­me mit Han­dy, PC, Tablet, Internet?

Mon­tag, 22.07.2024, 18:00–20:00 Uhr

Ein Treff für jung und alt. Wir hel­fen uns gegen­sei­tig und wol­len von Ama­teur bis Exper­te ein Forum schaf­fen. Also ein­fach mal vor­bei schau­en und das Pro­blem mit­brin­gen. Wir freu­en uns, wenn wir hel­fen können.

Wo: Zeit­loch, Grä­fen­ber­ger Stra­ße 5, 91338 Igens­dorf (Ein­gang unter der Ter­ras­se Spatzennest)

Ter­min­vor­schau: jeweils der vor­letz­te Mon­tag im Monat, im August 19.08.2024, im Sep­tem­ber 23.09.2024

Hand­ar­bei­ten und Spielen

Mon­tag, 29.07.2024, 15:00–17:00 Uhr

Im Juni hat­ten wir 2‑jährigen Geburts­tag und es macht genau­so Spaß wie am Anfang. Krea­tiv sein, Ideen aus­tau­schen, bei Kaf­fee und Kuchen ein­fach nur plau­dern oder Gesell­schafts­spie­le spie­len. Wer sich für Bil­lard oder Dart inter­es­siert, kann ger­ne die vor­han­de­nen Aus­stat­tung besich­ti­gen und nut­zen. Neu­an­kömm­lin­ge herz­lich willkommen.

Vor­schau: jeweils der letz­te Mon­tag im Monat, im August am 26.08.2024, im Sep­tem­ber am 30.09.2024.

Wo: Zeit­loch, Grä­fen­ber­ger Stra­ße 5, 91338 Igens­dorf (Ein­gang unter der Ter­ras­se Spat­zen­nest). Im Som­mer ange­nehm kühl.