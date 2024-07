Sie wird in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ver­stärkt nach­ge­fragt am städ­ti­schen Fried­hof in Kulm­bach: Die anony­me Urnen­be­stat­tung. Die Stadt Kulm­bach hat reagiert und in kom­plet­ter Eigen­leis­tung ein neu­es Feld als Urn­en­erd­grab­stät­te her­ge­rich­tet. „Der bis­he­ri­ge Bereich für anony­me Urnen­be­stat­tun­gen war nach vie­len Jah­ren der Nut­zung kom­plett belegt“, sagt Ober­bür­ger­meis­ter Ingo Leh­mann. „Die Nach­fra­ge nach die­ser Art der Bestat­tung ist sehr hoch“, ergänzt Chris­ti­na Flau­der, Ver­wal­tungs­rä­tin für städ­ti­sche Friedhofsanlagen.

Hier habe Hand­lungs­be­darf bestan­den. Die­se Form der Bestat­tung ist aktu­ell die kos­ten­güns­tigs­te am Kulm­ba­cher Fried­hof. Eine Ver­län­ge­rung nach zehn Jah­ren Ruhe­zeit ist hier nicht mög­lich. „Unser erfah­re­ner Fried­hofs­gärt­ner Oli­ver Fied­ler hat eine pas­sen­de Flä­che für ein neu­es Urnen­feld vor­ge­schla­gen, sie beplant und einen Gestal­tungs­vor­schlag erar­bei­tet“, erklärt Ober­bür­ger­meis­ter Ingo Leh­mann die inter­ne Vor­ge­hens­wei­se. Das Beson­de­re am neu geschaf­fe­nen Bereich: Es wur­de vor­wie­gend mit vor­han­de­nen Natur­stein-Mate­ria­len aus dem Lager­be­stand des Kulm­ba­cher Fried­ho­fes gear­bei­tet. „Im Lau­fe vie­ler Jah­re gin­gen zahl­rei­che Grab­stei­ne oder Grab­ein­fas­sun­gen in das Eigen­tum der Stadt Kulm­bach über“, erläu­tert Jür­gen Ganz­le­ben vom städ­ti­schen Bauhof.

„So konn­ten die­se Mate­ria­li­en einer wert­vol­len und vor allem nach­hal­ti­gen Nut­zung zuge­führt wer­den. Die Flä­che wur­de von Oli­ver Fied­ler neu­ge­stal­tet und eine bepflanz­te Natur­stein­mau­er und wei­te­re Neben­flä­chen konn­ten geschaf­fen wer­den.“ Die Maß­nah­me wur­de kom­plett in städ­ti­scher Eigen­leis­tung durch­ge­führt – ange­fan­gen bei den not­wen­di­gen Bag­ger­ar­bei­ten bis hin zur Bepflan­zung der Flä­che. „Unse­re Fried­hofs­mit­ar­bei­ter haben hier wirk­lich tol­le Arbeit geleis­tet und eine fach­ge­rech­te, natur­na­he Flä­che ange­legt“, kon­sta­tiert OB Leh­mann. Man habe auf die­se Wei­se Bau­kos­ten in Höhe von ca. 10.000 Euro ein­ge­spart. Des Wei­te­ren sor­gen neue Bäu­me – unter ande­rem Sil­ber­lin­de, Baum­ha­sel, Mehl­bee­re und Wild­bir­ne – für ein gesun­des Grün am Kulm­ba­cher Stadtfriedhof.

Mehr als 20 sol­cher Bäu­me wur­den als Ersatz­pflan­zun­gen neu gesetzt. „Dies dient dem Aus­gleich für die kürz­lich aus­ge­führ­te Ent­fer­nung eini­ger Bestands­bäu­me, die aus Ver­kehrs­si­cher­heits­grün­den zwin­gend ent­fernt wer­den muss­ten“, sagt Jür­gen Ganz­le­ben. Fach­ge­recht wur­den vom neu­en Gärt­ner­meis­ter im städ­ti­schen Bau­hof, Nico Beregs­zas­zy, in Zusam­men­ar­beit mit Oli­ver Fied­ler die Baum­ar­ten aus­ge­wählt und die Stand­or­te beplant und deren Pflan­zung fach­ge­recht umge­setzt. „Denn“, so Ober­bür­ger­meis­ter Ingo Leh­mann, „unser Fried­hof soll nicht nur als wert­vol­le Ruhe­stät­te begrif­fen wer­den. Er soll unse­ren Kulm­ba­che­rin­nen und Kulm­ba­chern auch zukünf­tig als hoch­wer­ti­ge und arten­rei­che Grün­an­la­ge erhal­ten bleiben.“